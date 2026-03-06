La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA lanza nuevas maestrías enfocadas en el "nuevo orden mundial" y los acuerdos con EE.UU. + Seguir en









Tras la firma del pacto estratégico entre Argentina y Estados Unidos, la unidad académica presentó dos posgrados virtuales para analizar el impacto de la política de Donald Trump y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Buscan formar profesionales para las nuevas oportunidades de negocios.

Las nuevas maestrías de la UBA buscan dar respuesta a la demanda de profesionales capaces de interpretar el nuevo orden económico internacional y los recientes acuerdos comerciales de Argentina.

En un escenario global de transformaciones profundas, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA anunció el lanzamiento de una renovada oferta académica de posgrado. Se trata de dos maestrías diseñadas para interpretar el cambio estructural de la economía local tras la firma del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos el pasado 5 de febrero de 2026, sumado al reciente lanzamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las carreras, que tienen una duración de dos años y se dictan de forma virtual, apuntan a profesionales que busquen operar en un tablero internacional marcado por el fin de la "hiperglobalización" y el regreso de políticas industriales agresivas por parte de las grandes potencias.

Integración regional y el quiebre del multilateralismo La Maestría en Procesos de Integración Regional pone el foco en el análisis del regionalismo como motor del desarrollo. Según Adriana Rodríguez, subdirectora del programa, el comercio internacional hoy crece a un ritmo mucho mayor que el PBI global (5,16 veces frente a 2,39 desde 1995), y las Áreas de Libre Comercio (ACP) ya explican el 66% del intercambio mundial.

Sin embargo, el paradigma ha cambiado. "El arribo de Trump modificó programas de la gestión anterior, quebró la geopolítica mundial y la geopolítica comercial", explicó Rodríguez. La imposición de aranceles de dos dígitos por parte de la Casa Blanca ha "torpedeado el multilateralismo tal como se conoció desde la aparición de la OMC", obligando a los bloques regionales a reconfigurar sus estrategias.

Oportunidades de negocios internacionales y el acuerdo ARTI Por otro lado, la Maestría y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales se orienta a la práctica corporativa y al planeamiento estratégico. Su director, Guillermo Toranzos Torino, advirtió que el acuerdo estratégico firmado entre Argentina y EE.UU. representa un "cambio de época" que inserta al país en la estrategia global de la administración Trump.

Este nuevo marco normativo y comercial abre la puerta a: Nuevos flujos de inversión: Captación de capitales estadounidenses bajo el amparo del ARTI.

Marcos regulatorios: Adaptación de las empresas locales a las exigencias de los mercados de la UE y EE.UU.

Estrategia comercial: Metodologías aplicables para aprovechar la baja de barreras en el comercio de bienes y servicios. Formación de recursos humanos ante el "Cambio de Época" Ambos posgrados están diseñados para formar cuadros técnicos, tanto para el ámbito público como privado, capaces de manejar instrumentos teóricos y analíticos en un contexto de comercio internacional en constante movimiento. La propuesta académica incluye bases técnicas sobre gestión de negocios, marcos legales internacionales y herramientas de inversión frente al nuevo mapa geopolítico. Las cursadas de ambas especializaciones y maestrías comenzarán el lunes 30 de marzo, bajo una modalidad que permite la participación de profesionales de todo el país gracias a su entorno virtual.

