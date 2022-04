La foto que publicó Sol Rinaldi, la novia del "Toto" Salvio tras el violento episodio

278536136_1162555044581469_4192615060298081716_n.jpg

En la madrugada del jueves santo, el jugador de Boca Juniors protagonizó un violento episodio con su ex mujer Magalí Aravena. El deportista estaba con su pareja actual en la camioneta en el violento momento.

La ex del jugador sufrió un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y en su declaración aseguró que estaba intentando hablar con él y pudo ver que en el auto estaba con otra mujer. Lo primero que se dijo es que quien acompañaba a Salvio era Sol Rinaldi, también conocida como Sol Sheckler.

"Me gustaría aclarar que con Magalí nos separamos a principios de marzo. Tuvimos una cena en la que quedó clara la separación en buenos términos. Al principio estuvimos conviviendo pero separados, cada uno dormía en habitaciones distintas con los chicos. Ella finalmente se mudó hace 12 días aproximadamente", fue lo primero que aclaró Salvio con respecto al final de la relación sentimental con la madre de sus dos hijos, en su declaración ante la justicia.

Luego, el delantero xeneize detalló lo que sucedió antes de lo que se vio a través de las cámaras de seguridad de Puerto Madero: "Sol (Rinaldi, su nueva novia) saca una foto y hace una publicación en Instagram. Inmediatamente me llama mi exmujer. Me fui a hablar al baño. Me dijo: 'Hijo de puta, te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a jugar a Nigeria, sacame a esa puta de mi casa' (...) Le pedí por favor que me dejara hacer mi vida y ahí empecé a escuchar a mis hijos y ella les dijo: 'Cámbiense que vamos a ver a su papá, a la mierda de su papá'".

"Cuando llegó adonde yo estaba empezó agrediéndome a mí y a romper más el auto. Ahí me fui, di una vuelta y me quedé a la vuelta. Nunca me di a la fuga. Me quedé en la esquina. Es cierto que estaba nervioso, no sabía que iba a pasar esto", agregó Toto Salvio.

La Justicia dispuso las primeras medidas en la causa por violencia de género que se le inició al futbolista luego del episodio. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó, entre otras medidas, una perimetral por la cual establece que el futbolista no podrá acercarse a 300 metros de Aravena. Tampoco podrá manejar automóviles durante 30 días y si tiene que salir del país deberá dar aviso a la Justicia.