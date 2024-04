La Inteligencia Artificial ahora amenaza a los influencers







La IA avanza sin freno y promete modificar la matriz laboral tal como la conocemos. Los influencers de las redes sociales también ven en peligro sus trabajos con la llegada de las "estrellas virtuales".

Aitana cuenta con 300 mil seguidores en Instagram y su perfil es indistinguible del de una persona de carne y hueso. @fit_aitana / Instagram

La inteligencia artificial continúa avanzando a pasos agigantados y ahora impacta en un nuevo sector: los influencers. En la actualidad, las creaciones digitales comienzan a reemplazar a las estrellas de "carne y hueso" de internet y emergen como una alternativa real que inundará las redes sociales.

Diferentes agencias de publicidad comienzan a ver un nuevo mercado en la utilización de la IA. Nuevas aplicaciones, herramientas y tecnologías permiten a las compañías crear avatares digitales - que rápidamente saltan a la fama - y que son utilizados para campañas publicitarias de diferentes productos.

Los influencers: el nuevo horizonte de la IA En la actualidad, no hay trabajo que no comience a verse amenazado por la utilización de la Inteligencia Artificial. La publicidad no es una excepción y los avances tecnológicos - en conjunto con las redes sociales - prometen revolucionar este rubro.

Tal es el caso de Aitana: una "influencer", de atuendos ajustados, descripta como "fuerte" y "decidida". Si bien Aitana podría ser tan solo una estrella más de las redes sociales, tiene una característica particular: ella no es real, sino que fue creada por la agencia de publicidad The Clueless - radicada en Barcelona - a través de Inteligencina Artificial.

Próximo destino- Viena Estoy muy emocionada por conocer esta mágica ciudad y celebrar el año nuevo rodeada de.jpg En su Instagram, la "influencer" española publica sus fotos de viaje y se relaciona con su comunidad como una persona real. @fit_aitana / Instagram Que un 'influencer' esté representado por un avatar no es algo realmente nuevo pero en este caso la cuestión adquirió otra dimensión. Aitana tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte publicaciones y dialoga con su público como si fuera una actriz real: muestra sus rutinas de fitness, cuenta su experiencia en un recital, etc. Sin embargo, todo esto es orquestado por la empresa de publicidad, quienes utilizan su imagen para promocionar diversos productos de diferentes marcas. Sofía Novales, una de las responsables de la compañía, asegura que las ventajas de este tipo de trabajo son "un control creativo sin parangón, que permite una toma de decisión transparente en cuanto a imagen, moda y estética, sin la necesidad de realizar sesiones de fotos físicas". Más allá de las decisiones artísticas sobre la influencer virtual, hay un factor de mayor relevancia: los modelos de IA son más baratos que los influencers de carne y hueso, tal como confirmó Novales: "los modelos virtuales, al ser digitales, representan una alternativa más económica". Pero Aitana no es la primera influencer digital. Ya en 2016 surgió el fenómeno de Lil Miquela, una modelo de las redes sociales que fue creada por una agencia de publicdad californiana y que ya cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram. Los nuevos avances tecnológicos, como la IA generativa de videos Sora lanzada por OpenAI, podrían impulsar este fenómeno hasta niveles impensados. En pleno crecimiento, este mercado podría rozar los 200.000 millones de dólares para 2032, según datos de Allied Market Research. Aún así, la agencia The Clueless asegura que su objetivo no es quitarle el puesto a los 'influencers' de carne y hueso: "No creemos que los modelos reales vayan a volverse obsoletos o que sean reemplazados por modelos generados por la IA como Aitana. Desde nuestro punto de vista, pueden coexistir, como cualquier otra competencia en la industria", concluyó Novales. Las nuevas herramientas de IA para influencers Sin embargo, no todo parece estar en peligro. Las aplicaciones impulsadas por la Inteligencia Artificial pueden también ser un gran puente para que las estrellas de internet masifiquen su alcance. Charles Sterlings, influencer francés, explicó que utiliza este tipo de herramientas para hacer traducciones en el momento de sus publicaciones. Por ejemplo, con las plataformas HeyGen y Rask.ai, Sterlings transforma sus videos con sincronización labial para no tener que grabarse hablando en inglés o español. Sin embargo, Sterlings también es consciente de los peligros que atañe este tipo de tecnología. "Todo el mundo puede ser 'influencer' desde su teléfono. A largo plazo, será la inteligencia artificial, disponible las 24 horas, mucho más baratas, las que coparán la actividad", concluyó.