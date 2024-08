La Justicia rechazó la excarcelación del padre Julio César Grassi

El abogado de las víctimas aseguró que Grassi "no está apto para ser externado"

Antes de ingresar a la audiencia, Juan Pablo Gallego, el abogado de las víctimas de Julio César Grassi señaló que trabajarán "para que no recupere la libertad", ya que que el Código Penal establece que no deberían otorgarle el beneficio.

"Se fijo una pericia psicológica que no aceptó", expresó Gallego, quien añadió: "Queremos saber cómo el asume sus actos de pedofilia. No tenemos pericias psicológicas porque Grassi decidió no concurrir".

Asimismo, afirmó: "No está apto para estar externado y el informe carcelario no le da bien. La condena fue confirmada de manera categórica".