Caso Loan: comenzó una audiencia clave y el juicio empezaría en octubre

La jornada debatirá sobre las pruebas y testigos a testificar para el debate oral y público. Si bien se propuso una fecha, los fiscales buscarán adelantarla.

Se trata de la primera audiencia preliminar en el marco de la investigación por su presunta sustracción y ocultamiento. Gentileza NA.

La primera audiencia preliminar al juicio por el caso de Loan Peña comenzó este viernes en la ciudad de Corrientes, en el marco de la investigación por su presunta sustracción y ocultamiento. Se debatirán pruebas y testigos, con la presencia del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), entre otros. Se espera que la fecha del debate oral y público sea en octubre pero la fiscalía buscará adelantarla.

La jornada se lleva a cabo desde las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 de la provincia, de manera virtual y transmitida a través del canal de YouTube del Poder Judicial. Los jueces seleccionados para la audiencia son Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro).

Entre los fiscales presentes, está Carlos Schaefer en representación del MPF, Tamara Ahimará Poucel (general subrogante) siete auxiliares y los magistrados Marcelo Colombo y Alejandra Mangano (PROTEX).

Caso Loan: comenzó la audiencia clave Las partes debatirán las pruebas y la lista de testigos que prestarán testimonio en el debate oral y público. El TOC N°7 propuso que esa jornada se llevara a cabo, en principio, el 7 de octubre, aunque la fiscalía buscará apelar para adelantar la fecha, según confirmación de Clarín. Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño:

Laudelina Peña (tía de Loan);

(tía de Loan); la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava;

el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez;

el comisario Walter Maciel (encubrimiento);

(encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez;

Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario. Los otros implicados por el supuesto entorpecimiento de la investigación son Alan Cañete; Elizabeth Cuataia; Federico Rossi Colombo; Delfina Taborda; Pablo Noguera; Pablo Núñez; Valeria López; Verónica Machuca Yuni; Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Entre los delitos que se les endilgan a estos diez acusados se destacan privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales. Loan Peña.jpg La jornada se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 de Corrientes, conducida por los jueces Fermín Ceroleni (Corrientes), Eduardo Belforte (Formosa) y Simón Bracco (Río Negro). La Voz Caso Loan: buscan reforzar la prueba con pericias y una reconstrucción presencial A pocos días de la audiencia preliminar fijada para el 27 de febrero, la querella en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a pedir medidas de prueba clave antes del inicio del juicio oral. El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y apunta a reforzar el cuadro probatorio previo al debate. La familia del niño sostiene que aún restan diligencias fundamentales para esclarecer cómo ocurrió el episodio del 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio. En ese sentido, solicitaron una reconstrucción presencial del hecho, con participación de las partes y registro audiovisual completo. Según el escrito presentado ante el tribunal, la medida resulta imprescindible debido a la complejidad del expediente: múltiples imputados, recorridos diversos, utilización de vehículos, diferencias en las secuencias temporales y versiones contradictorias que surgieron durante la instrucción.