La Policía de la Ciudad explicó cómo es la nueva modalidad de estafa a través de multas truchas

"Te piden que escanees un QR para así, acceder a tu información personal, como tu cuenta bancaria y billeteras virtuales", contó la uniformada, al tiempo que recomendó no realizar esta acción y proteger los datos personales.

El periodista especialista en estafas, Maximiliano Firtman, relató para NA: "El QR no es lo maligno, pero si desde el link te instalás una aplicación, deshabilitás la seguridad de tu teléfono y seguís pasos sin observar el riesgo. Ahí sí puede llegar a ocurrir el hackeo".

Además, el especialista explicó que el QR que aparece en el folleto puede estar ligado a un link en el que piden seguir "ciertos pasos" y allí se inactiva la seguridad del celular o hasta te hagan descargar una app y se concreta el hackeo.

En ese sentido, Firtman explicó que esta nueva modalidad es similar a la del "cuento del tío", en el que los delincuentes "se aprovechan de esa situación para que bajes la guardia y puedan estafarte por otra vía".

"Es importante que la gente desconfíe de todo por defecto, pero no tenerle miedo a que un QR te va a clonar el teléfono, porque no es así", subrayó el periodista, quien explicó que "no existe forma técnica de que eso ocurra".

Por último, Firtman destacó: "La culpa no es del link sino de ser estafado vía los pasos que te hagan hacer".