La UTN BA reunió a especialistas en inteligencia artificial y tecnología espacial en el Planetario + Agregar ámbito en









Durante el encuentro se realizaron conferencias, microcharlas, presentaciones de proyectos y paneles de debate centrados en temas como la exploración espacial, la investigación científica, la divulgación del conocimiento y las aplicaciones de la IA en distintos ámbitos.

La UTN BA reunió a especialistas en Inteligencia Artificial y tecnología espacial en el Planetario.

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (UTN BA) llevó adelante una nueva edición de Innovatón Space AI en el Planetario Galileo Galilei, una iniciativa que convocó a especialistas, investigadores, emprendedores y estudiantes para debatir sobre el futuro de la innovación tecnológica y científica.

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La jornada tuvo como eje la convergencia entre la inteligencia artificial, las tecnologías espaciales, la ciencia y la industria, con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras y fomentar el intercambio de conocimientos entre distintos sectores.

Durante el encuentro se realizaron conferencias, microcharlas, presentaciones de proyectos y paneles de debate centrados en temas como la exploración espacial, la investigación científica, la divulgación del conocimiento y las aplicaciones de la inteligencia artificial en distintos ámbitos.

WhatsApp Image 2026-06-22 at 19.39.20 La jornada tuvo como eje la convergencia entre la inteligencia artificial, las tecnologías espaciales, la ciencia y la industria, con el objetivo de impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras y fomentar el intercambio de conocimientos entre distintos sectores.

Referentes del sector y una astronauta de la ESA Entre los participantes se encontraron representantes de organismos e instituciones vinculadas al sector tecnológico y científico, como la CONAE, VENG, ENACOM, la UTN BA y el ITBA, además de investigadores y empresarios que compartieron experiencias sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la sociedad.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la conferencia magistral de la doctora Sara García Alonso, integrante de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien compartió su experiencia profesional y su visión sobre los desafíos y oportunidades de la exploración humana del espacio. La actividad concluyó con el panel denominado "Tensión Productiva", en el que referentes del ámbito científico, tecnológico y espacial debatieron sobre la relación entre conocimiento, innovación y desarrollo productivo. Desde la UTN BA destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los vínculos entre universidades, organismos públicos, empresas y espacios de divulgación científica, promoviendo la generación de proyectos y el desarrollo de nuevas vocaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología. Asimismo, remarcaron la importancia de acercar el conocimiento a la comunidad y consolidar un ecosistema de innovación capaz de transformar ideas en soluciones concretas para el país.