ANSES depositará en enero 2026 $279.439 sólo a este grupo de personas

El organismo previsional confirmó un refuerzo mensual, que impacta en los ingresos de adultos mayores sin retiro formal ni aportes previos.

ANSES está por comenzar con los pagos de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la actualización de haberes basada en el porcentaje de inflación de dos meses atrás. El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto con un refuerzo económico que sigue vigente .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro del sistema, existe una prestación puntual para un grupo específico de beneficiarios que no cuentan con jubilación tradicional. Al igual que el resto de los haberes, este recibe un aumento del 2,47% .

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está dirigida a personas de 65 años o más, que no perciben ninguna jubilación ni pensión contributiva. Este beneficio busca asegurar un piso de ingresos a quienes no reunieron los aportes necesarios para jubilarse.

La prestación puede ser solicitada por ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, con al menos diez años de permanencia en el país previos a la solicitud. En el caso de personas extranjeras, el requisito es contar con una residencia mínima de veinte años, con diez de ellos inmediatos a la gestión.

Además, no se permite cobrar otra prestación previsional ni el seguro por desempleo. En situaciones donde exista un beneficio activo, se exige la renuncia previa. Una vez otorgada, la persona debe mantener residencia en la Argentina y no ausentarse del territorio por más de 90 días corridos.

Monto de la PUAM de ANSES con bono de $70.000

En enero de 2026, los haberes previsionales reciben un incremento del 2,47%. Con esa suba y el refuerzo extraordinario de $70.000, la PUAM alcanza un ingreso total de $349.439,46 durante el mes.

El valor de esta pensión equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y se ajusta de forma periódica según la movilidad vigente. Quienes la perciben acceden a cobertura médica a través de PAMI y también pueden cobrar asignaciones familiares, como las correspondientes por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. En el caso de las Pensiones No Contributivas, donde se incluye la PUAM, el pago se distribuye así: