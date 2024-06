Los padres de Loan fueron citados a declarar como testigos ante la Justicia Federal

El letrado también adelantó que además de María Noguera, mamá de Loan, y José Peña, su padre, van "van a declarar todos" los involucrados en la causa. "La jueza pidió que todo el grupo vaya a declarar", agregó en diálogo con la prensa.

En este contexto, Briend insistió que "toda la investigación anterior no puede descartarse", mientras que no se refirió a los allanamientos realizados anoche en la casa de la abuela de Loan.

Este jueves hubo nuevos rastrillajes en un campo de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, quien se encuentra detenida en el Complejo N°3 de Güemes, en la provincia de Salta.

El desgarrador testimonio de la madre de Loan: "Me da pena pensar que está sufriendo"

En una entrevista televisiva, María, quien no se abrió mucho ante la prensa desde el inicio de la causa, se quebró al hablar de Loan y recordó con ternura: "Él tenía una toallita, una toallita de mano chiquitita. Y con esa dormía y se chupaba el dedo. Cuando iba a dormir, me decía 'mami, mi toalla'. O cuando miraba dibujitos en el celular, me pedía la toalla y se chupaba el dedo. Se chupa el dedo. Y seguiré diciendo 'se chupa el dedo', no 'chupaba', porque lo van a encontrar. Me da pena pensar que está sufriendo. Nunca había pasado por eso. Él debe estar sufriendo".

Sobre las críticas recibidas, María respondió con firmeza: "Es una estupidez decir que obligué a mi hijo a ir al campo o que lo vendí. Nadie lo obligó a irse, él quería ir. Quería irse hacía tiempo. Ese día lo mandé porque no tenía maestra. Nunca faltaba a la escuela, le gustaba ir".

También aprovechó el espacio para hacer una solicitud especial a los medios: "Pido a los periodistas que hablen con Messi, que es muy popular, para que pida que devuelvan a Loan. Ya estamos sufriendo mucho, muchos días".