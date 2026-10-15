Luján tendrá día no laborable y feriado optativo el 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

La medida alcanza a la administración pública bonaerense y al Banco Provincia en ese distrito. Tras la operación del Pontífice por un cáncer de pulmón, la visita está en duda y en el Gobierno nacional admiten que los feriados podrían reprogramarse.

El gobierno bonaerense declaró no laborable para la administración pública y el Banco de la provincia de Buenos Aires, y feriado optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades, el martes 10 de noviembre en el partido de Luján , con motivo de la visita del papa León XIV.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 495/2026 del Ministerio de Gobierno , publicada en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Carlos Bianco . La norma responde a un pedido del Municipio de Luján, que fundamentó la solicitud en los preparativos y en la recepción de visitantes previa a las actividades centrales.

Según los considerandos, la afluencia prevista de fieles requerirá medidas especiales de seguridad, asistencia sanitaria, transporte, higiene y ordenamiento del espacio público , que deberán ponerse en marcha antes de la llegada del Papa. Para esa jornada se prevé además el arribo masivo de congregaciones y peregrinos , lo que, sumado a los cortes, controles y restricciones de tránsito del operativo, afectará la circulación habitual en el distrito. La norma indica también que se utilizarán escuelas para alojar a las delegaciones.

La resolución recuerda que, por el Decreto 1657/26, la Provincia declaró de interés provincial la visita del Pontífice al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, que incluirá actividades en Luján y en Almirante Brown. Según la agenda difundida, el lunes 9 el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y el miércoles 11 recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú.

La medida se suma a los feriados que dispuso el Gobierno nacional por el Decreto 1103/2026 : el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10, solo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la llegada de León XIV está en duda tras la cirugía a la que fue sometido el martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y le diagnosticaron un adenocarcinoma, un tumor maligno. La intervención se realizó sin complicaciones y el Vaticano estableció un posoperatorio de siete días, mientras que las audiencias del Pontífice quedaron suspendidas hasta el 20 de octubre. Hasta el momento, la Santa Sede no anunció la cancelación ni la postergación de la gira, que incluye Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

En el Gobierno nacional admiten que el calendario podría modificarse. El canciller Pablo Quirno aseguró que “la organización sigue adelante” y que la visita dependerá de lo que decida el Vaticano, mientras que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo: “Si hay que reprogramar, se reprograma”. El propio presidente Javier Milei había afirmado que, “si la situación demanda un corrimiento en la fecha”, el país está “disponible a hacer los ajustes necesarios”.

En ese contexto, los feriados y días no laborables dispuestos podrían modificarse. Fuentes del Gobierno indicaron que los asuetos serán reprogramados si se confirma un cambio de fecha en el viaje, y reconocieron que “si no hay visita, no hay feriado”. “No podemos hacer especulaciones hasta que no esté confirmado que se reprograma la visita. Así que hay que esperar”, señalaron. Como los tres feriados fueron dispuestos por decreto nacional, cualquier cambio dependerá de la administración de Milei. En el caso de Luján, una eventual modificación de la jornada no laborable quedará en manos de la Provincia.