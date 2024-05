Menú patrio: propuestas gastronómicas para celebrar el 25 de Mayo

El 25 de mayo es una fecha emblemática para todos los argentinos, marcando la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810 , un hito fundamental en la historia del país que dio inicio al proceso de independencia de España. La celebración de esta fecha patriótica no solo se traduce en desfiles y actos oficiales, sino también en una rica oferta gastronómica que honra la tradición y la identidad nacional.

En las dos sucursales habrá delivery y take away. Para reservar mesa en San Telmo: 11 6212-1615

ALMACÉN 1249

Almacen 1249 (1).JPG Locro de Almacén 1249.

Para quienes buscan un locro bien tradicional para este 25 de mayo, la sugerencia es Almacén 1249, el almacén gourmet especializado en quesos, fiambres y vinos. En porciones abundantes, servirán un locro cremoso, espeso y con mucho sabor, cocido durante ocho horas, que incluye poroto blanco, maíz, zapallo, cebolla, morrón, verdeo, panceta ahumada, chorizo colorado, cantimpalo, roast beef, pechito de cerdo y rabo. Cada porción costará $7500 y también habrá una preventa de tres porciones por $18.000.

Dirección: Esmeralda 1249, Recoleta; Arenales 1913, Recoleta; Libertad 1626, Recoleta; Arenales 1250, Recoleta.

TALLARICA

Para conmemorar la tradición argentina, Tallarica incluirá en su menú un locro clásico cargado de sabor (con pechito de cerdo, chorizo colorado, maíz blanco, porotos alubia, zapallo, entre otros) a $7000 y churros crocantes acompañados de chocolate caliente a $4500. A cargo de la chef patissiere, Daniela Tallarico, esta propuesta es ideal para el otoño y estará disponible desde el lunes 20 hasta el domingo 26 de mayo.

Dirección: Av. del Libertador 6025, Belgrano.

RIBS AL RÍO

En Ribs al Río, la propuesta será acorde a su sello de carnes ahumadas a la leña. El local especializado en cocina texana, que cocina sus carnes de 8 a 12 horas a más de 100 °, ofrecerá un locro con chorizo de cerdo, roast beef, panceta de cerdo, entraña del centro, chorizo colorado español y las clásicas patitas de cerdo y cuerito con puerro, cebolla, zapallo cabutia, boniato y especias, acompañado de la salsa quiquirimichi fatto in casa.

Ribs al rio 2.jpeg Propuesta gastronómica de Ribs al Río el 25 de mayo.

Para completar el banquete, se ofrecerá con una empanada, pan casero y una copa de vino. También habrá dos combos disponibles: dos porciones de locro con pan casero por $16 900 o cuatro porciones de locro más cuatro empanadas de brisket y pan casero por $33 900. Se puede realizar take away o delivery, con envíos gratis en CABA y descuentos.

Direcciones: Av. Costanera Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Armenia 1744 (Mercado Soho), Palermo; Av. Infanta Isabel 110 (Arcos del Rosedal), Palermo; Av. del Libertador 4096 (Bocha Polo), Cañitas.

LA BISTECCA

En el emblemático restaurante La Bistecca, la invitación será a probar unas originales empanadas de locro y una porción de locro criollo. Siguiendo su propuesta de menú “sin límites”, estas preparaciones podrán repetirse todas las veces que se quiera. Cocido durante seis horas y servido en pequeñas cazuelas de hierro fundido, este locro trae maíz blanco, porotos, zapallo plomo, caldo de verdura, cebolla, zanahoria, cuerito y patita de cerdo, chorizo colorado, mondongo, carne vacuna y condimentos.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 1890, Puerto Madero.

LET IT V

Quienes prefieran no consumir carnes, encontrarán un superlocro vegano en la sede palermitana de Let it V, el restaurante íntegramente plant based y gluten free. Aquí, el plato patrio se elabora con una base de cebolla, apio y zanahorias, zapallo cabutia y papas, choclo y legumbres como maíz blanco, garbanzos y alubias. Tendrá un costo de $12.500 y se podrá degustar allí mismo o pedirlo para llevar.

Direcciones: Costa Rica 5865, Palermo.

Let it V Locro vegano (4).jpg Locro vegano en Let it V.

LA CABAÑA

En La Cabaña, la parrilla de lujo con casi 90 años de historia, tendrán disponible un menú patrio tanto para el almuerzo como para la cena, desde el 18 y hasta 25 de mayo. Por un precio de $22.000 por persona, incluye aperitivos (minichoripán, buñuelo de espinaca y sopa de hortalizas), una entrada a elección (empanada de humita o de carne cortada a cuchillo), un plato principal también a elección (carbonada servida en zapallo o locro norteño) y una degustación de postres para compartir (arroz con leche, pastafrola y flan con dulce de leche).

Dirección: Alicia Moreau de Justo 580, Puerto Madero.

ALO’S

Para una propuesta gourmet, la respuesta es Alo's, el bistró destacado entre los 50 Best de Latinoamérica. A cargo del reconocido chef Alejandro Feraud, aquí se invita a probar un menú con empanadas de ciervo frita, locro, pan de masa madre para acompañar y pastelitos de membrillo o batata. Al locro lo realizan con falda, pechito de cerdo, rabo de toro, bondiola, manitos de chancho, maíz blanco, porotos pallares y choclo.

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

CAFÉ TÉ

En Café Té, la propuesta patria viene con una vuelta de tuerca. Este espacio de arquitectura y diseño con una tentadora propuesta gastronómica, preparará un locro fuera de serie que trae chorizo especiado, yogurt de búfala, granada y hierbas aromáticas.

Café Té - Locro.jpg

También ofrecerán una selección de pastelería clásica argentina con alternativas como torta Negra, berlinesa de pastelera y dulce de leche, torta Vigilante (con crema pastelera y cascos de membrillo) y cremona. Sus cafés fríos y calientes, preparados con granos colombianos de la marca Puerto Blest, acompañan estas opciones a la perfección.

Dirección: Thames 937, Villa Crespo.

MERIENDA

Los amantes de lo dulce también tienen su festejo en Merienda, el local de Palermo que recrea la infancia a través de sabores clásicos. El 25 de mayo, tendrán pastelitos de membrillo o de batata, acompañados de un original mate cocido latte. Podrán disfrutarse en su luminoso salón o bien pedirlos para take away.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

DOLCE

Otro plan para la tarde se encuentra en Dolce, la heladería artesanal de San Isidro, que celebrará la Revolución de Mayo con chocolate caliente y churros artesanales. Elaborado a partir de chocolate semiamargo de alta calidad y leche texturizada, el chocolate caliente se presenta con crema y cacao en polvo como último toque de sabor. Los churros, por su parte, son caseros y salen tibios, crujientes por fuera y suaves por dentro. Se pueden solicitar con azúcar o dulce de leche artesanal, tanto de forma individual como en combo.

Dirección: Avenida Libertador 16246, San Isidro.