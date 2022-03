Hackeo Mercado Libre y Mercado Pago: qué pasó y cuántas cuentas hay en riesgo

La empresa Mercado Libre reconoció que a partir de logueos no autorizados "se accedió a los datos de aproximadamente 300 mil usuarios". "Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre Inc ha sido objeto de un acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo", afirmó la compañía en un comunicado.