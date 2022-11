Escandaloso: violó la prohibición, subió a una pirámide en Chichen Itzá y la bajaron a golpes

“¡Cárcel!, ¡A la cárcel por idiota!”, protestaron varios en coro, que estaban furiosos con la turista que protagonizó el hecho el último domingo. Y es que, desde 2008, en el complejo de Chichen Itzá –una de las siete maravillas del Mundo Moderno ubicada en el estado mexicano de Yucatán– rige la prohibición de ascenso a la pirámide, indica La Nación.

De hecho en el perímetro de la construcción hay incluso una cadena que se suma a la advertencia que prohíbe a los turistas subir las escalinatas. A pesar de los avisos, la mujer –cuyo nombre aún no trascendió– fue capturada saltando la limitación y subiendo hasta el tope de la pirámide.

Lejos de mostrarse arrepentida por haber escalado el sitio arqueológico, la mujer bailó al compás de los gritos de locales y turistas que reclamaban su descenso.

Una vez en la base de la construcción maya, la mujer fue insultada y agredida por cientos de personas. “¡Que la encierren”, “Que la multen”, “¡Cárcel, cárcel, cárcel!”, exclamaban.

Después de conocerse el episodio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó, a través de un comunicado, que el monumento no sufrió ningún desperfecto, según publicaron medios locales. Por su parte, de acuerdo a una reconstrucción del diario El País, la turista fue entregada a la Secretaría de Seguridad Pública, que le impondría las sanciones administrativas correspondientes, aunque las autoridades no precisaron ninguna cifra en particular.

Por el incumplimiento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en México, se fijan multas que pueden ser bastante elevadas. Según el artículo 55 de la ley, pueden llegar incluso a los 100.000 pesos mexicanos, lo que equivale a unos 5000 dólares estadounidenses.