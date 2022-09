Ser argentino en Qatar: cuánto se gana, cómo se vive y qué tenés que saber si viajás al Mundial

“Recién me dejó el transporte en mi casa, ya estoy disponible”, avisó Dante a Ámbito, tras arribar a la casa que comparte junto a dos marroquíes, un uzbeko, y un paquistaní.

“Me puse a buscar trabajo, y di justo con el dueño del bar. A los días, me envío una oferta laboral. Me mandó el pasaje, y una vez instalado, la empresa se encargó de cubrirme el alquiler de la casa, la comida cuando estoy en actividad y hasta la visa para poder trabajar”, recordó. Y remarcó: “Gano cerca de 4500 qataríes, algo así como 1200 dólares. Los sueldos rondan en estos número generalmente”.

Cuál es el costo de vida en Qatar

“Vivir en Qatar es caro”, afirmó Dante. “Tomarse dos o tres cervezas (20 dólares cada una), y comer algo, te cuesta 100 dólares, fácil. El supermercado es caro. Los alquileres igual. A mí me dan una casa, vivo con mis compañeros de trabajo, tengo una pieza para mí, y como en el trabajo. Por suerte, puedo guardar el sueldo, para darme algún gusto. Igualmente, ni bien cobro, tengo que cuidar mucho la plata porque se va enseguida por el alto costo de vida”, aclaró.

Cómo es vivir en Doha

Qatar es un país extremadamente conservador. Por eso, el Comité Supremo de esta nación árabe delimitó estrictas prohibiciones para todo aquel que concurra al Mundial. Y en ese contexto, Dante advirtió: “Hay que tener cuidado con la cultura; es un país súper seguro, pero se contrapone la cultura argentina con lo que es la de Qatar. No se puede tomar alcohol en los hoteles, y si salís con una cerveza a la calle, te meten preso. Hay prohibiciones en cuanto a las relaciones. La homosexualidad está totalmente prohibida, nadie puede darse afecto en la calle. Nada de besos, menos agarrarse la mano en la vía pública”.

dante 2.jpg

“Es un país musulmán, no hay democracia, te agarrás a trompadas y vas preso, mostrás agresividad y vas preso. Literal. Hay cero tolerancia a las drogas, al alcohol y a las relaciones”, compartió.

Y sostuvo: “De todas formas, comparado con Arabia Saudita, es un país bastante abierto, las mujeres pueden ir normales por las calles, aunque en algunas playas no las dejan andar en bikinis. En espacios públicos, tienen que cuidarse. Y respecto a los varones, en algunos lugares no podes entrar con pantalón corto. Rige el derecho de admisión con la vestimenta”.

El amor por los argentinos

El trato de los residentes locales para con los argentinos es “súper amable, hospitalario”, indicó. “Nos tratan muy bien, nos tienen bien vistos. Para ellos, somos exóticos, quieren hablar de todo con nosotros. Estamos muy bien vistos, como la mayoría de los latinos”, añadió.

Y detalló: “Me hice amigo de muchos qataríes, voy a jugar al fútbol con uno que integraba la Selección. Llevo dos meses y medio acá, y hasta ahora me gusta. Hay mucho trabajo. En el bar conocí gente que me ofreció trabajo, y ahora tengo una entrevista para ir a Dubai, pero voy a pedir que en caso de quedar seleccionado, sea para después del Mundial. Les gusta la amabilidad del argentino”.

El fútbol en Qatar

Dante se unió a un grupo de casi 300 argentinos, y entre todos, realizan distintos tipos de actividades. Como ir a ver un partido de fútbol de la liga local, por ejemplo.

“Los estadios están vacíos, y nosotros somos los únicos cantando. Entonces, todos los medios locales viven haciéndonos reportajes. Hernán Crespo, es el entrenador del Al-Duhail SC, y desde el club nos invitaron para presenciar los partidos. También está el Chino Vittor, que actualmente juega, y me regaló una camiseta. Pude tomar una cerveza con él, muy buena onda”, contó.

Su futuro en Asia

La posibilidad de residir por varios años en el continente asiático, no es algo de lo que esté muy seguro el joven argentino. “Mi idea es quedarme hasta el Mundial y después, ver si surge otra posibilidad. Estoy esperando que me salgan los papeles para la ciudadanía italiana, por eso, aprovecho esta oportunidad”, reconoció.

Por último Dante se refirió a las posibilidades de crecimiento que ofrece el país, y precisó: “Soy bartender, pero en mi visa de trabajo figuro como mozo, por lo que no puedo comprar alcohol, no puedo comprar un auto, y no puedo manejar. Acá, si no tenés un trabajo importante no podes acceder a beneficios. Es una dura realidad a la que debés acostumbrarte”.