Afirman que subió un 50% el robo de neumáticos

Sobre este último punto, quedó al descubierto una problemática que se potenció con este conflicto: las denuncias referidas al robo de neumáticos.

En ese marco, Fabian Rissola, gerente de siniestros de DDN Central de Seguros, le precisó a Clarín que “si bien hoy la situación de escasez de neumáticos es crítica, los robos están ocurriendo hace más de un año, y se fueron intensificando. Mientras al principio había siniestros en los que se denunciaba el robo de una o dos ruedas, actualmente están robando tres por vehículo”.

Por contrato, la compañía de seguros que recibe este tipo de denuncias debe “reponer” la rueda. Sin embargo, ante la falta de neumáticos disponibles, algunas aseguradoras optan por la modalidad de entregar un “voucher” para que el propio damnificado la compre. Pero aun así, últimamente hasta eso se complica por la falta de oferta.

Por su parte, Juan Ignacio Perucci, gerente de Libra, una compañía de seguros que opera en el segmento vehicular, aclaró que el problema de los robos “se incrementó porque no se logró una solución”, dice. Y explica: "por un lado, aumentó la frecuencia de la siniestralidad (la cantidad de robos se incrementó entre 40% y 50% en el último año para esta compañía). Por otro, la inflación en este rubro fue del 110% en el mismo lapso, describe.

“Ante la escasez en la fabricación, los precios aumentaron por encima de la inflación general. A esto se suman los problemas de importación y lo más grave, la parada de la producción por el conflicto gremial”, enumeró el directivo.

En un contexto tan complicado, la compañía intenta ofrecer el dinero al cliente para que compre la rueda pero la gente no lo acepta porque después no la consigue. Y si pasa el tiempo, el monto se desvaloriza y no le alcanza para comprar la autoparte, cuenta el directivo de la aseguradora.

“Independientemente del robo de ruedas, otra de las dificultades en el mercado es que de un año a otro desaparece el modelo de ciertos neumáticos, se dejan de fabricar y surge la oferta de uno que reemplaza al modelo anterior. Si bien es similar y lo sustituye, no es el mismo que el original”, agrega Rissola.

“Técnicamente no hay una variación en la cobertura, sin embargo, esta situación afecta al asegurado, que quiere reponer la misma cubierta que tenía”. Por otra parte, en el escenario de robo de ruedas existe mucho fraude, mucho “dolo'', señala. Se refiere a que hay gente a la que se le rompe una cubierta y, al momento de denunciar el siniestro, lo hace pasar por robo.

Claramente el tema del auto robo también influye en el negocio de las aseguradoras, coincide Perucci. Y por eso la Superintendencia de Seguros (SSS) reguló esta situación definiendo que cada compañía cubra hasta una rueda por vigencia. Es decir entre 3 y 4 ruedas en el año, señala.

Estadísticas

Las estadísticas de robos, según los datos de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), muestran que hace diez años se denunciaron 180 mil robos parciales anuales, de los cuales, un 95% son de ruedas), en 2019, la cifra llegó a 270 mil y ahora, según estiman, ya se está "muy por encima de los 300 mil", con incrementos de frecuencia superiores al 50% en el último año.

“El origen de los robos es el desabastecimiento que genera un mercado donde la gente trata de abastecerse y ahora, el tema se ve agravado por el cierre de la producción local”. "Estamos en un severo problema. Es mas difícil reponer los neumáticos porque no se consiguen en el mercado y los que se consiguen los terminas pagando un sobreprecio total”, señalaron en otra aseguradora líder del mercado. Hoy, un juego de cubierta y llanta supera los $100 mil pesos.

Con referencia a las marcas de vehículos más afectadas por estos robos, los delincuentes buscan mucho los neumáticos de Ford Fiesta, Renault Duster, Gol Volkswagen, Dodge Ram y todas las camionetas Toyota que tienen malacate (rueda debajo de la caja). “Los dueños de estos vehículos son los más afectados en la situación actual”, agregó el broker DDN.