¿Para que sirve realmente la parte azul de las gomas de borrar?







Durante muchos años estuvo la creencia de que la mitad rosa o blanca era para los lápices y la azul, para borrar tinta. Sin embargo, la realidad marca otra cosa.

La parte azul de la goma de borrar no sirve para borrar tinta.

Las gomas de borrar son un elemento infaltable para la etapa escolar. Una de las más populares era la bicolor, con un extremo blanco o rosa y otro azul. Durante muchos años estuvo la creencia de que la mitad rosa o blanca era para los lápices y la azul, para borrar tinta. Sin embargo, la realidad marca otra cosa.

Esta confusión surge a raíz de que la parte azul de la goma es más dura. Esto, sumado a su color, hizo que pareciera que su función sea borrar cosas escritas con lapicera. Su verdadera tarea es la de borrar trazos de lápiz en papeles más gruesos o de mayor gramaje, como cartulinas o papeles de dibujo.

De esta manera, si se usa la parte azul de la goma de borrar sobre las lapiceras, lo único que se logrará es desgastar el papel sin eliminar el trazo. Por esa razón, es probable que muchos hayan roto las hojas cuando intentaron corregir algún error hecho con la birome. Esto se debe a que la tinta de la lapicera penetra en las fibras del papel, por lo que no se puede borrar simplemente con una goma. Para eso existen los correctores líquidos o los borratintas especiales.

Goma de borrar 2 La goma de borrar es un artículo indispensable para la cartuchera. Grok Cuáles son los útiles escolares más utilizados A la hora de armar la cartuchera para ir al colegio, es importante contar con los útiles más importantes. Año tras año, algunos artículos se mantienen como los grandes protagonistas de los ciclos lectivos. A continuación los más solicitados por estudiantes y familias en Argentina:

Mochilas: es la compra más grande y anticipada de la temporada

es la compra más grande y anticipada de la temporada Cuadernos: Es un insumo indispensable para todos los niveles. Pueden ser rayados, cuadriculados, o sino carpetas A4 con hojas de repuesto

Es un insumo indispensable para todos los niveles. Pueden ser rayados, cuadriculados, o sino carpetas A4 con hojas de repuesto Lápices y lapiceras: indispensables para poder escribir

indispensables para poder escribir Gomas de borrar: Infaltables para poder corregir errores

Infaltables para poder corregir errores Marcadores y resaltadores: Son cada vez más populares y vienen en set de colores

Son cada vez más populares y vienen en set de colores Reglas y elementos de geometría: necesarios desde primaria en adelante

necesarios desde primaria en adelante Tijeras y adhesivos: presentes sobre todo para chicos de primaria

