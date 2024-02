Paro de colectivos por "tiempo indeterminado": desde cuándo y a qué líneas afecta

La medida de fuerza se da por las deudas que las empresas mantienen con los choferes. "En unas semanas deberíamos cobrar el sueldo de febrero y no tenemos novedades de enero”, aseguraron desde UTA.

"No hay respuesta por parte de las empresas”.

Un paro de colectivos por "tiempo indeterminado" comenzó este martes en Santiago del Estero convocado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) , que denunció que las empresas del sector aún no abonaron el sueldo de enero y tampoco diferencias salariales de noviembre y diciembre .

Jorge Pacheco , secretario general local de la UTA que se referencia con Roberto Fernández , secretario general nacional del gremio, explicó a la prensa que no se llegó “a ningún acuerdo” y que no han tenido "respuesta por parte de las empresas” por las deudas que mantienen con los choferes.

“Pasan los días y si esto no se resuelve se va a complicar más, en un par de semanas deberíamos estar cobrando el sueldo de febrero y no tenemos novedades del sueldo de enero”, dijo Pacheco y explicó que el paro es por "tiempo indeterminado y sin asistencia al lugar de trabajo, porque no tenemos ningún tipo de ofrecimiento”.