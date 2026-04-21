Corea del Sur ordenó arrestar a Bang Si-Hyuk, el magnate del k-pop detrás de BTS + Seguir en









La Policía Metropolitana de Seúl confirmó una solicitud de arrestar a Bang, fundador de la firma discográfica Hybe, tras una ganancia de cerca de U$S 136 millones en un acuerdo paralelo. Su equipo legal sostuvo que seguirán "cooperando con todos los procedimientos".

La banda comenzó gracias al sello Hybe, propiedad del productor Bang Si-hyuk. Gentileza - Getty Images

La policía de Corea del Sur informó este martes que evalúa arrestar al magnate musical Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia responsable del grupo de K-pop BTS. A la par, amplía una investigación sobre acusaciones de que obtuvo ilegalmente más de U$S100 millones en una trama de fraude a inversionistas.

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La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confirmó que pidió a los fiscales que soliciten a un tribunal una orden para arrestar a Bang, el fundador y presidente multimillonario de Hybe, indicó la agencia AP. El equipo legal del magnate lamentó que la policía busque su arresto “a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”.

“Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra posición”, indicó el comunicado. Bang, quien tiene prohibido salir del país desde agosto, está siendo investigado por acusaciones de que engañó a inversionistas en 2019 al decirles que su compañía Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado, antes de que la empresa siguiera adelante con una oferta pública inicial.

Corea del Sur ordenó arrestar al magnate del K-pop que lanzó a la fama a BTS La policía cree que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de un monto equivalente a U$S 136 millones en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la salida a bolsa. Representantes de Hybe afirman que Bang niega haber cometido irregularidades.

Bang Si-Hyuk La policía cree que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de U$S 136 millones en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la salida a bolsa. The Hollywood Reporter Los problemas legales de Bang suponen un importante revés de relaciones públicas para su empresa, en momentos en que BTS emprende una gira mundial tras una pausa de casi cuatro años. A la par, sus siete integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio, exigido para la mayoría de los hombres surcoreanos físicamente aptos.

BTS actuó ante decenas de miles de seguidores internacionales en un concierto gratuito de regreso en Seúl el mes pasado y también ofreció varios conciertos en la ciudad surcoreana de Goyang y en Tokio. El grupo iniciará una serie de eventos en EEUU con un concierto en Tampa, Florida, a finales de este mes. En cuanto a la relación entre ellos y Bang, quien también es productor musical y fundó Big Hit Entertainment en 2005, está considerado ampliamente como una de las figuras más poderosas del K-pop y buscó capitalizar el éxito global de BTS para convertir su empresa en una potencia internacional del pop. Quién es Bang Si-hyuk, el hombre detrás de BTS, la banda más popular de k-pop que le hizo ganar millones La industria del k-pop mueve millones en todo el mundo y genera fenómenos culturales que trascienden fronteras. Detrás de este éxito se encuentra Bang Si-hyuk, un visionario que pasó de ser compositor en la sombra a convertirse en uno de los hombres más influyentes de Corea del Sur. Con una visión empresarial única, Bang Si-hyuk convirtió a su sello Hybe en un gigante global. Gracias a su apuesta por BTS, transformó un proyecto en una revolución musical que no solo marcó récords en listas internacionales, sino que también consolidó un imperio con alcance en múltiples industrias. Desde joven, Bang Si-hyuk mostró una pasión desbordante por la música. Su talento como compositor lo llevó a trabajar con JYP Entertainment en los años 90, donde colaboró con artistas como Rain y Wonder Girls. Esa etapa lo formó y le dio el apodo de "Hitman Bang" por su capacidad de crear éxitos.