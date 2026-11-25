Un camión impactó contra un puente ubicado sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a Pigüé, y provocó importantes daños en la estructura. El accidente ocurrió durante la noche del martes y quedó registrado en un video que fue filmado por un automovilista. A raíz del choque, el tránsito debió ser interrumpido en ambos sentidos.
Impactante choque en Pigüé: un camión volquete destruyó parte de un puente histórico
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33. El vehículo sufrió un desperfecto que habría elevado su caja volcadora mientras circulaba.
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El episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 132. Según informaron fuentes de la Policía Vial de Tornquist, el vehículo involucrado era un camión Iveco conducido por Daniel González, un hombre oriundo de Bahía Blanca que no sufrió lesiones.
Las primeras averiguaciones apuntan a una posible falla en el mecanismo hidráulico que acciona la caja volcadora. Al parecer, el camionero había realizado algunas reparaciones en una estación de servicio y, cuando volvió a circular, el sistema habría quedado activado. Esto provocó que la batea comenzara a levantarse mientras avanzaba por la ruta.
Cuando llegó al puente, la parte trasera elevada del camión superó la altura permitida y terminó golpeando directamente contra las vigas metálicas de la construcción. En la grabación del episodio se puede observar cómo la caja impacta contra la parte superior de la estructura.
Corte en la Ruta 33: desvíos y controles por los daños en el puente de Pigüé
Tras el siniestro, las autoridades dispusieron el corte de la Ruta Nacional 33 en ambas manos y organizaron desvíos para los vehículos que circulaban por la zona.
Además, se pidió la intervención de Vialidad Nacional para determinar el estado del puente y establecer si sufrió daños que comprometan su seguridad. La circulación permanecería restringida hasta que pudieran retirar el camión y completar las inspecciones correspondientes.
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