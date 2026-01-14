El relato de Yaakob Harary, el argentino-israelí liberado en Venezuela: "Salí del infierno"

Yaakob Harary padeció el encierro en El Rodeo I, misma cárcel que Nahuel Gallo. Allí los reclusos estaba expuestos a diversos maltratos, peores incluso en el caso los venezolanos.

Harary tiene 72 años, estuvo encerrado desde septimbre de 2024 y actualmente ya está en Tel Aviv,

El ciudadano argentino-israelí Yaakob Harary (72) fue liberado en Venezuela , tras ser encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro desde septiembre de 2024. Luego de salir, rompió el silencio sobre lo que vivió en la cárcel de El Rodeo I .

El hombre de 72 años fue arrestado por el régimen chavista el 9 de septiembre de 2024 luego de intentar cruzar la frontera hacia Colombia junto a un socio. Además, el hombre estuvo preso en la misma cárcel donde está detenido el gendarme Nahuel Gallo.

Días antes de ser liberado, Harary despertó en su celda con un ruido: vio a su socio y compañero de encierro Douglas Javier Ochoa con el cuello cortado, luego de intentar suicidarse. Entre gritos, pidió ayuda y logró que recibiera atención médica, detalló su círculo íntimo a Clarín.

Actualmente, Harary ya se encuentra en Tel Aviv y su hijastra Emma contó parte de las charlas telefónicas que mantuvieron ni bien volvió a ser libre. "Acabo de salir del infierno", fue lo primero que le dijo, a la par de estar muy preocupado por su socio.

Nacido en San Juan, Harary vivió en varios países y en 2017 conoció a su mujer Gloria, una mujer venezolana que por entonces vivía en Panamá al igual que él. Hasta antes de su captura, ambos convivían junto a los hijos de ella, en Ecuador.

Si bien es arquitecto de profesión, al hombre le gusta la producción de alimentos. Fue así que por medio de su mujer conoció a Ochoa, un venezolano con el que pronto se asoció para cooperar juntos en el trabajo agrícola.

Sin embargo, los dos fueron capturados el 9 de septiembre de 2024 por personal de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en la frontera. La dictadura chavista lo acusó de conspirar "para destruir la forma política republicana del Estado".

Quién es Yaakob Harary

“Su conexión laboral comenzó en Colombia, donde ambos habían trabajado juntos, pero las circunstancias los había obligado a regresar a sus respectivos hogares”, informó el activista venezolano Jonatan Palacios, en mayo del año pasado.

Luego de una pausa en la relación laboral, Harary recontrató a Ochoa Rodríguez para trabajar nuevamente como peón en una parcela que compró en Colombia y, juntos, se dirigieron hacia la ciudad de Arauca para adquirir insumos agrícolas y retomar con el sembrado de la tierra.

Pero al intentar atravesar los casi 200 metros del cruce internacional, en la ciudad de El Amparo, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladados hacia Caracas.