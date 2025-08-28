Pelea entre militantes peronistas y liberales en la Facultad de Derecho: Capital Humano responsabilizó a las autoridades universitarias

Militantes de agrupaciones estudiantiles peronistas y liberales se enfrentaron brutalmente esta mañana en los pasillos de la institución.

El Ministerio de Capital Humano informó que, tras el enfrentamiento de militantes dentro de la Facultad de Derecho de la UBA esta mañana, se puso en contacto con las autoridades de la universidad para garantizar la "seguridad y la integridad física de los estudiantes", a cargo de los rectores , y señaló que sólo desde la universidad se puede "solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad".

El comunicado de la cartera dirigida por Sandra Pettovello llegó luego de la pelea dentro de la Facultad de Derecho entre militantes de agrupaciones estudiantiles peronistas y libertarias. En los videos que rápidamente circularon en redes sociales, se pudo ver como los alumnos se agredían a golpes de puño en uno de los pasillos del edificio.

Ante este hecho de violencia, Capital Humano "recordó" que la "seguridad y la integridad física de los estudiantes dentro de los establecimientos universitarios es responsabilidad de los rectores, en el marco de su autonomía".

De esta manera, remarcaron que el artículo 31 de la Ley de Educación Superior sólo habilita a las autoridades de las casas de altos estudios para solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad en caso de que lo consideren necesario. "Es el rector de la UBA quien debe garantizar el normal funcionamiento de la casa de altos estudios", apuntaron.

Desde la Facultad de Derecho también emitieron un comunicado luego del episodio y sostuvieron: “Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante, se aplicará el régimen disciplinario vigente".

“La universidad ha sido y es el espacio plural donde conviven las distintas disciplinas, enfoques ideológicos y la pluralidad de perspectivas que conviven en la comunidad académica. No puede admitirse la intolerancia”, enfatizaron desde la institución.

El presidente Javier Milei también se refirió al hecho en su cuenta de X y, retomando la campaña electoral, reiteró: "La libertad avanza o Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más", dijo, citando los dos lemas de LLA de cara a los comicios nacionales y en la provincia de Buenos Aires.

Violenta pelea en los pasillos de la Facultad de Derecho entre militantes peronistas y libertarios

La tensión entre los estudiantes militantes de Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres venía escalando en las últimas semanas y terminó de desatarse este jueves por la mañana con una fuerte pelea a golpes de puño entre referentes de ambas agrupaciones, con insultos y amenazas cruzadas.

En primer lugar, los libertarios habían vandalizado una mesa de la agrupación peronista, que respondió con un violento abordaje a la mesa de Somos Libres, poniendo una bandera y atacando a los militantes que estaban en el lugar.

Fue entonces que se desató una batalla campal en los pasillos de la Facultad, con decenas de alumnos observando y otros tantos cruzando golpes.