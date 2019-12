Desde agosto, pizzerías tradicionales porteñas aumentaron hasta 30%

La Mezzetta (Av. Álvarez Thomas 1321)

Aquí no sólo no se alteró el precio sino que es la más barata del ranking. El valor de la pizza grande de mozzarella, tanto en el local (donde se come de pie, en las barras o el mostrador) como para llevar es de $390.

La Guitarrita (Cuba 3300, Núñez)

En la tradicional pizzería de Núñez la grande de mozzarella tiene un precio único que se fue de los $420 a los $480, es decir un 14% de aumento.

El Cuartito (Talcahuano 937)

Es la que más aumentó sus precios desde agosto pasado. El incremento fue del 31%, al pasar de $390 a $510. Mismo valor para comer en el lugar que para llevar.

Las Cuartetas (Av. Corrientes 838)

Mantuvo sus valores pero sigue siendo una de las dos más caras de la Ciudad, dentro de las pizzerías tradicionales. Único precio: $600.

El Palacio de la Pizza (Av. Corrientes 751)

Es la pizzería más costosa de la lista, con $620 por una grande de mozzarella para consumir en el salón. Esta misma tenía un precio de $600 en agosto. Así, la suba fue apenas del 3,3%. Para llevar, pasó de $580 a $600 (3,5% de aumento).

El Imperio (Av. Corrientes 6891, Chacarita)

De $415, la grande de mozzarella para llevar pasó a $460, lo que representa un 10,84% de incremento para comerla en el local. Por su parte, la pizza para llevar el precio cambió de $365 a $395, es decir, un 8% más.

Santa María (Av. Corrientes 6801, Chacarita)

Tuvo un incremento del casi 11%, con su precio único de $415, que pasó a $460.

Güerrín (Av. Corrientes 1368)

La clásica pizzería de Avenida Corrientes ofrece a $460 la pizza para llevar, mientras que en agosto costaba $395. La suba, así, representa un 16%. Para comer en el lugar, el precio actual es de $550, contra los $460 anteriores (incremento del 19,5%).

precios pizza.jpg Precios desde abril hasta hoy Ámbito

Los Inmortales (Av. Corrientes 1369)

La pizza de muzzarella, tanto para comer en el lugar como para llevar, cuesta $575. Teniendo en cuenta los $460 que costaba en agosto, la suba fue del 25%.

San Antonio (Av. Juan de Garay 3602, Boedo)

El clásico de Boedo ofrece la grande de mozzarella a $440, mientras que cuatro meses atrás costaba $380 (suba del 15,79%).

El Fortín (Av. Álvarez Jonte 5299, Monte Castro)

Mientras que llevarse la pizza a casa cuesta $370 (2,8% más que en agosto, cuando costaba $360), comer allí tiene un precio de $420 (7,7% de aumento respecto a los $390 anteriores).

El Cedrón (Av. Juan Bautista Alberdi 6101, Mataderos)

Por $430, una pizza para llevar (antes, $360; es decir una suba del 19%). Comer en la pizzería cuesta $460, contra los $395 anteriores (aumento del 16%).