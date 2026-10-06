Preocupación por el aumento del cáncer entre los menores de 50 años: cuáles son los tipos que más crecieron + Agregar ámbito en









Un análisis internacional detectó incrementos significativos en diagnósticos de aparición temprana y expertos estudian qué factores explican el fenómeno.

Los diagnósticos de varios tipos de cáncer aumentaron entre los menores de 50 años. Pixabay

Los diagnósticos de cáncer entre menores de 50 años registraron un fuerte crecimiento en Inglaterra, Estados Unidos y los Países Bajos. El incremento alcanzó a distintos tipos de tumores de aparición temprana y los especialistas analizan la posible influencia de factores como la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo.

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Pese a este crecimiento, los tumores continúan siendo mucho más frecuentes entre los adultos mayores y la edad media de diagnóstico se mantiene por encima de los 60 años.

Los resultados se desprenden de un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF), que analizó estadísticas oficiales sobre la incidencia de la enfermedad en los tres países. Los especialistas señalaron que el ritmo de crecimiento observado entre los menores de 50 años requiere mayor investigación para determinar qué factores explican la tendencia.

Cuáles son los tipos de cáncer que más aumentaron El análisis identificó diferencias entre los tres países estudiados, aunque varios tipos de cáncer mostraron incrementos significativos entre las personas menores de 50 años:

Inglaterra: el cáncer de próstata pasó de un caso cada 100.000 personas en 2001 a 3,6 en 2023 . El de intestino aumentó de 3,9 a 8,4 casos cada 100.000, mientras que los tumores de útero y riñón duplicaron su incidencia hasta alcanzar tasas de 3,9 y tres, respectivamente. También crecieron los diagnósticos de cáncer de mama, de 42 a 47,5 cada 100.000, además de los de páncreas e hígado.

Estados Unidos: entre 2000 y 2023, la incidencia del cáncer de riñón entre menores de 50 años se duplicó con creces , al pasar de 2,5 a 5,3 casos cada 100.000 personas. Los cánceres de intestino, útero y páncreas aumentaron más de un 50% , mientras que el de mama creció alrededor de un 20%.

Países Bajos: los investigadores encontraron aumentos significativos en los cánceres de intestino, riñón, hígado y cuello uterino de aparición temprana. En contraste con esta tendencia, el cáncer de pulmón disminuyó entre los menores de 50 años en los tres países analizados, un descenso relacionado con la reducción sostenida del tabaquismo.

Intestino, riñón y útero aparecen entre los tumores con mayores incrementos. Ministerio de Salud de Santiago del Estero. Por qué aumentan los diagnósticos entre los jóvenes Los investigadores todavía no determinaron una única explicación para el fenómeno. El WCRF señaló entre los posibles factores de riesgo el aumento de la obesidad, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y tabaco y determinadas exposiciones ambientales. La doctora Vanessa Gordon-Dseagu, directora de transferencia de investigación del organismo, explicó: “Si bien no comprendemos del todo por qué se están produciendo más casos de cáncer en personas menores de 50 años, es probable que los factores de riesgo relacionados con el cáncer, como el sobrepeso y la obesidad, la dieta, el consumo de alcohol y el tabaquismo, desempeñen un papel importante”. Al mismo tiempo, una mayor concientización y la detección precoz podrían explicar parte del incremento: “Al mismo tiempo, la ciudadanía es cada vez más consciente de los factores de riesgo relacionados con el cáncer y de los signos y síntomas de la enfermedad a los que debe prestar atención, por lo que es más probable que busque atención médica cuando los experimente”, agregó Gordon-Dseagu. El cáncer de mama también registró un aumento entre los menores de 50 años. Sin embargo, los especialistas remarcaron que la mejora en los diagnósticos no alcanza para explicar por completo el crecimiento. La directora ejecutiva de investigación y políticas del WCRF, Giota Mitrou, calificó la tendencia de “preocupante” y reclamó que los cambios detectados en las generaciones más jóvenes sean considerados una prioridad para la investigación y la prevención. En esa línea, el King's College de Londres anunció un ensayo que involucrará a 250.000 personas, financiado por Cancer Research UK, para investigar específicamente el incremento del cáncer de intestino entre adultos jóvenes y determinar cuánto influyen los factores de riesgo y cuánto corresponde a una mejor detección.

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