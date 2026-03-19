Prohíben el ingreso a canchas a un hincha por incidentes en un partido fútbol amateur

La decisión fue tomada por el Ministerio de Seguridad Nacional tras episodios de violencia en un torneo regional y se aplicará en todo el país.

El Gobierno dispuso la prohibición de concurrencia a estadios por un año para un hincha que protagonizó incidentes durante un partido de fútbol amateur. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial .

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La sanción fue dictada por el Ministerio de Seguridad Nacional , que resolvió impedir el ingreso a eventos deportivos a Nicolás Carlos Alberto Jaime, simpatizante del Club Atlético Paraná.

La decisión quedó establecida en la Resolución 240/2026 , firmada por la ministra Alejandra Monteoliva , y tendrá vigencia desde su dictado.

La medida se fundamenta en los episodios ocurridos el 7 de diciembre de 2025, durante un encuentro entre Club Atlético Paraná y Club Sanjustino, disputado en Paraná.

Según el informe de la Policía local, el hincha protagonizó disturbios que incluyeron insultos, empujones e incitación a la pelea con otros simpatizantes del mismo club. Las actuaciones se iniciaron a partir de una resolución de la Jefatura Departamental de Paraná, dependiente de la Policía de Entre Ríos.

La conducta fue encuadrada como una infracción al artículo 26 de la Ley 23.184, lo que derivó en una sanción inicial a nivel local y el posterior traslado del expediente a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.

Alcance de la medida

La resolución establece que la restricción regirá en todo el territorio nacional e impedirá al sancionado asistir a cualquier evento deportivo oficial, sin importar la competencia o la entidad organizadora.

El control de la medida estará a cargo del programa Tribuna Segura, en coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales.

Desde el Ministerio señalaron que el objetivo es “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos” y evitar la presencia de personas que puedan alterar el normal desarrollo de los eventos deportivos.

Antecedentes recientes

La cartera de Seguridad ya había aplicado sanciones similares en febrero, cuando 31 hinchas fueron inhabilitados por cuatro años tras una pelea en el estadio Estadio Julio César Villagra, durante la final de un torneo femenino.

En ese caso, los incidentes involucraron a dos facciones de simpatizantes que se enfrentaron dentro y fuera de la tribuna, lo que obligó a la intervención de la Policía de Córdoba.

Según la investigación, los enfrentamientos respondieron a disputas internas entre grupos organizados, y derivaron en daños materiales y disturbios que quedaron registrados por cámaras de seguridad.

La documentación fue incorporada al programa Tribuna Segura, en línea con la política oficial que busca reducir la violencia en el fútbol argentino mediante restricciones de acceso y controles preventivos.