Capital Humano homologó un acuerdo en la industria del cuero para justificar ausencias por violencia de género

La decisión fue tomada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Allí se avaló un convenio firmado por sindicatos del sector y la cámara empresaria que incorpora licencias justificadas.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano homologó este jueves un acuerdo celebrado entre sindicatos de la industria del cuero y la cámara empresaria del sector. Este establece que las ausencias de las trabajadoras motivadas por situaciones de violencia de género serán consideradas justificadas .

La decisión quedó detallada en la disposición 1326/2025 , publicada este jueves en el Boletín Oficial. El acuerdo se enmarca en los Convenios Colectivos de Trabajo 135/75, 164/75 y 224/75 y no presenta contradicciones con la normativa laboral vigente.

El entendimiento había sido suscripto en mayo de 2023 por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Marroquinera de la República Argentina (STIMRA) , el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA).

A su vez, el documento detalló que el ámbito de aplicación "se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la de las entidades sindicales signatarias, emergente de su personería gremial".

En esa línea, "los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente, conforme las constancias obrantes en autos". Por su lado, la Asesoría Técnico Legal de dicha Dirección de la cartera de sandra Pettovello será el ente que tome intervención.

Violencia de género: se registraron 167 femicidios en lo que va de 2025 y un ataque cada 36 horas

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven informó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 167 femicidios en Argentina. El reporte, elaborado a partir de casos difundidos en los medios de comunicación, reveló además 264 intentos de asesinato, lo que equivale a un femicidio cada 36 horas en el país.

El reciente triple crimen de Florencio Varela profundizó el impacto de estas cifras. Allí fueron halladas asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado.

Tras conocerse la noticia, la organización remarcó en redes sociales: “Los tres cuerpos hallados asesinados son los de Morena, Brenda y Lara. No digan que exageramos cuando todos los días asesinan y desaparecen pibas en este país”.

El informe también expone el vínculo con los agresores: en el 42% de los casos eran pareja de la víctima, en el 29% expareja y en el 9% familiar. Además, 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y 133 niños y niñas quedaron sin madre como víctimas colaterales de la violencia de género.