PUAM de ANSES: ahora la Pensión Universal para el Adulto Mayor se puede tramitar 100% online







Adultos mayores podrán tramitar la PUAM de manera digital a través de mi ANSES, sin necesidad de acudir a una oficina.

El ANSES, a través del Ministerio de Capital Humano y en línea con la política de digitalización del Gobierno nacional, informó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ya puede solicitarse de manera totalmente digital.

La nueva modalidad permite a las personas realizar el trámite sin salir de su hogar, las 24 horas, a través de mi ANSES, desde una computadora o un celular. La iniciativa busca agilizar los procesos y simplificar el acceso a los beneficios previsionales.

La PUAM está destinada a quienes tengan 65 años o más y no perciban jubilación o pensión de organismos nacionales, provinciales o municipales, ni la Prestación por Desempleo.

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda contar con la Clave de la Seguridad Social activa y verificar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en mi ANSES.

Cómo realizar el trámite paso a paso Ingresar a mi ANSES y comprobar que los datos de contacto y domicilio estén correctos. Se pueden actualizar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto .

Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor .

Seguir los pasos indicados por el sistema.

Una vez completado, el sistema confirmará que la solicitud fue enviada correctamente. El seguimiento del expediente podrá realizarse desde la misma plataforma en Información Personal > Consulta de expediente. Con esta medida, ANSES busca facilitar el acceso a la cobertura previsional para adultos mayores y reducir los tiempos de gestión, en el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios públicos.