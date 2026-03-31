Qué es un bloqueo atmosférico y por qué genera tanto calor + Seguir en









Un patrón climático atípico afecta la circulación de frentes fríos, según especialistas, generando máximas cercanas a los 40°C en provincias del norte y manteniendo las mínimas por encima de lo habitual para la época.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por un bloqueo atmosférico que traerá un calor inusual para este otoño en toda la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por un bloqueo atmosférico que traerá un calor inusual para este cierre de marzo en toda la Argentina. El fenómeno, que comenzó a sentirse este domingo, elevará las temperaturas máximas hasta los 30 °C en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzará los 40 °C en el norte del país, estableciendo una anomalía térmica que se extenderá durante toda la semana.

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El avance de un frente cálido disparó los termómetros en el centro y norte argentino, con máximas de hasta 38 °C en Santa Fe, San Luis y el noroeste bonaerense, entre otras provincias. El SMN advirtió que en Chaco y Formosa el fenómeno se extenderá hasta el viernes 3 de abril, alcanzando picos de 40 °C. El informe también destaca que la humedad elevará la sensación térmica y las temperaturas mínimas no bajarán de los 22 °C.

Para dimensionar el fenómeno, el SMN precisó que la anomalía térmica alcanza valores de 4 a 5 grados superiores a la media estacional en la Capital y otras regiones. El impacto de este calor atípico se siente con especial fuerza durante esta Semana Santa, lo que obliga a replantear los planes y eventos programados al exterior.

lluvia calor Alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Qué es un bloqueo atmosférico El bloque atmosférico se produce cuando la circulación atmosférica habitual se interrumpe durante varios días, frenando el avance natural de los frentes fríos y las tormentas. Bajo estas condiciones, un sistema de alta presión se estaciona y funciona como un escudo, impidiendo la renovación del aire y extendiendo el periodo de calor intenso.

Según el pronóstico oficial, las máximas en CABA se mantendrán entre los 29 y 30 grados durante toda la semana. El norte del país será la zona más afectada por este estancamiento climático, con valores extremos que persistirán al menos hasta el miércoles, y que podrían prolongarse en Chaco y Formosa hasta el próximo fin de semana.

De esta maneta, la protección de los grupos de riesgo ante el calor extremo exige medidas preventivas claras: hidratación constante con agua, uso de ropa transpirable y evitar tanto el sol como el ejercicio en horarios críticos. Los especialistas también advierten sobre la necesidad de eliminar el consumo de alcohol y bebidas con alto contenido de azúcar o cafeína durante estos eventos climáticos.