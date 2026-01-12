Quiénes acceden a las PNC de ANSES en enero 2026 y cuánto cobran + Seguir en









El organismo previsional confirmó las fechas y montos para un beneficio que acompaña a sectores que no pueden contar con una jubilación formal.

ANSES sigue con el calendario de pagos de enero 2026.

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con su esquema de pagos destinado a personas que reciben pensiones o jubilaciones. Entre las distintas prestaciones, hay una que cuenta con ingresos mensuales para quienes no cuentan con aportes suficientes dentro del sistema previsional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de las fechas de cobro, el organismo mantiene vigentes los criterios de acceso y los valores actualizados, que se basa en la inflación de dos meses atrás. Estar al tanto de estos puntos es muy importante para quienes ya perciben la prestación y para quienes analizan empezar el trámite.

jubilados anses.jpg Depositphotos Quiénes acceden a las PNC de ANSES Las pensiones no contributivas alcanzan a distintos grupos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica o social. Cada tipo cuenta con condiciones que deben cumplirse al momento de solicitar el beneficio.

La pensión por invalidez está dirigida a personas argentinas nativas o naturalizadas y a extranjeros con al menos diez años de residencia continua en el país. El trámite se puede iniciar hasta los 64 años y no admite la percepción simultánea de otra jubilación o pensión.

La pensión destinada a madres de siete hijos contempla a mujeres argentinas o naturalizadas con residencia acreditada, mientras que las extranjeras deben tener al menos 10 años en el país. La solicitante no debe contar con ingresos suficientes ni cobrar otro beneficio previsional. El estado civil no impide el acceso, siempre que no exista incompatibilidad con otros cobros.

En el caso de la pensión por vejez, se exige una edad mínima de 70 años. Las personas naturalizadas deben acreditar residencia previa y las extranjeras tener al menos 10 años en Argentina. Este beneficio tampoco admite la coexistencia con otros ingresos previsionales y excluye a quienes se encuentren privados de la libertad. Monto de las PNC de ANSES en enero Con el ajuste aplicado en enero, las pensiones no contributivas reciben un incremento. Para este período, los valores quedan así: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46 .

. Pensión no contributiva por invalidez y por vejez: $314.509,52 .

. Pensión para madres de siete hijos: $419.299,32. Estos importes se acreditan de forma automática en la cuenta habitual del titular. Calendario de pagos de ANSES en enero 2026 El cronograma se organiza según la terminación del DNI: Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Las personas beneficiarias pueden verificar su situación a través de la plataforma Mi ANSES.

Temas ANSES