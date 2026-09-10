La OMPP impulsa un "Abrazo Mundial por la Paz" y pide una cumbre de potencias para frenar la escalada global

La Organización Mundial por la Paz promueve una movilización interreligiosa en distintos países, con epicentro en Asís el 4 de octubre, bajo una propuesta impulsada por el argentino Alejandro Roemmers. En paralelo, la entidad reclama que las principales potencias avancen hacia una mesa de diálogo para detener los conflictos bélicos.

La iniciativa, promovida por Alejandro Roemmers, también pide una mesa de diálogo entre las principales potencias globales.

La Organización Mundial por la Paz (OMPP/WOFP) lanzó una campaña internacional para promover un “Abrazo Mundial por la Paz” y pidió que las principales potencias globales avancen hacia una cumbre orientada a frenar la escalada de conflictos internacionales. La iniciativa, impulsada por el argentino Alejandro Roemmers, embajador por una Cultura de Paz de la organización, tendrá su epicentro el 4 de octubre en Asís, Italia, y prevé actividades interreligiosas en distintos países.

La entidad presentó la convocatoria bajo el programa “Por un futuro mejor y un mundo en paz”, una propuesta que busca reunir a líderes religiosos, referentes sociales y delegaciones nacionales alrededor de un mensaje inspirado en el concepto franciscano de fraternidad. Según la OMPP, la campaña cuenta con la participación de secretarios generales y coordinadores en 185 naciones.

El planteo se da en un contexto internacional atravesado por conflictos abiertos, tensiones entre potencias y advertencias sobre una posible profundización de la crisis geopolítica. En ese marco, la organización también pidió a los líderes de Estados Unidos, China, Rusia e India que utilicen su peso diplomático para impulsar acuerdos de paz y ceses del fuego duraderos.

El “Abrazo Mundial por la Paz” tendrá como punto simbólico la ciudad italiana de Asís, asociada a la figura de San Francisco. La OMPP difundió la actividad para el domingo 4 de octubre de 2026, en coincidencia con los 800 años de la partida de San Francisco de Asís.

La campaña propone gestos de encuentro entre familiares, desconocidos, personas con diferencias ideológicas y antiguos adversarios. El mensaje central de Roemmers, según la organización, es que los cambios sociales y políticos duraderos requieren también una transformación cultural y espiritual.

La iniciativa busca articular encuentros ecuménicos e interreligiosos en América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. La OMPP informó que habrá convocatorias con representantes de distintas confesiones, entre ellas cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, sijistas y jainistas.

Actividades en Argentina y otros países

En Argentina, la organización informó que se realizará un encuentro ecuménico en el Club Español. La convocatoria estará a cargo de Guillermo Pablo Mourelle, presentado por la OMPP como embajador por Argentina, subsecretario general y consejero senior de Crisis, junto con Pablo Francisco Romano, embajador por Argentina y consejero de Asuntos Institucionales. La coordinación estará vinculada a Rubén Grimaldi, jefe de Gabinete de la presidencia de la organización.

En India, la secretaria general Nisha Kothari de Prakash organizará una convocatoria con líderes religiosos hindúes, cristianos, musulmanes, budistas, sijistas y jainistas. La OMPP también mencionó actividades en Rusia, Serbia, Italia, el Golfo Pérsico, Sarajevo y Jerusalén, entre otros puntos.

La entidad incluyó además delegaciones y referentes de Estados Unidos, Bolivia, Israel, Egipto, Pakistán, Nepal, Japón, Suiza, Corea del Sur, Paraguay, Sudán, Bosnia y Herzegovina, Camerún y países africanos.

El pedido a las potencias

En paralelo a la campaña interreligiosa, la OMPP sostiene que la paz global requiere una intervención directa de las principales potencias. La organización reclamó que Estados Unidos, China, Rusia e India promuevan una mesa de diálogo para detener los conflictos y recuperar la negociación diplomática.

El comunicado difundido por la entidad menciona como antecedente la cumbre de Biskek, capital de Kirguistán, donde China, Rusia e India participaron de reuniones multilaterales. Sin embargo, la eventual participación de líderes como Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin o Narendra Modi en una misma instancia diplomática debe ser presentada con atribución a la OMPP o a fuentes oficiales, ya que hasta ahora no hay una confirmación independiente equivalente de todos los gobiernos involucrados.

Reuters informó en los últimos días que Moscú no descartaba una posible reunión entre Putin, Trump y Xi en noviembre, en el marco de la cumbre de APEC en China. Esa versión, sin embargo, corresponde a una eventual agenda diplomática entre potencias y no confirma por sí misma la convocatoria impulsada por la OMPP ni la participación de India en ese formato.

Diplomacia política y movilización social

La estrategia de la OMPP combina dos planos: por un lado, el llamado a las potencias para avanzar hacia acuerdos políticos; por otro, una movilización interreligiosa y social que busca instalar la paz como demanda ciudadana global.

Roemmers aparece como uno de los impulsores centrales del programa, con una propuesta basada en la idea de que la paz no depende únicamente de decisiones gubernamentales, sino también de vínculos sociales, culturales y espirituales.

La campaña busca mostrar que los procesos de pacificación no se limitan a negociaciones entre Estados. Para la organización, el objetivo es sumar gestos públicos, encuentros religiosos y acciones coordinadas en distintas regiones para reforzar un mensaje común frente a la escalada de conflictos.

El próximo hito será el 4 de octubre en Asís, donde la OMPP prevé concentrar el cierre simbólico de la convocatoria internacional. Mientras tanto, la entidad continuará promoviendo actividades nacionales y regionales con el objetivo de instalar su llamado a un cese de los conflictos y a una agenda global de diálogo.