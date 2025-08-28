Los apostadores acertaron los seis números del Tradicional en el sorteo N° 3299 durante la noche del miércoles 27 de agosto.

Quini 6: de dónde son y cuántos millones se llevaron los ganadores del sorteo

Muchas son las personas que tienen el anhelo de ganar el Quini 6 , que consiste en seleccionar seis números de cuarenta y seis posibles y que, en caso de acertar, se puede llegar a ganar una importante suma de dinero . Por ese motivo, todos los días hay gente que religiosamente se juegan el azar a unos números. Este miércoles 27 de agosto por la noche, la suerte cayó del lado de cuatro apostadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los afortunados son dos jugadores de la provincia de Buenos Aires. Uno de la localidad de San Miguel y otro de la localidad de General Pringles. Los mismos, se llevarán un premio de más de $ 125 millones cada uno , tras acertar los seis números del Tradicional que fueron 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38 , en el sorteo N° 3299. Además, otro apostador de Godoy Cruz, Mendoza, también acertó los seis números; al igual que el restante de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

En el resto de los sorteos no hubieron ganadores con seis aciertos.

Acertaron los seis números del Tradicional que fueron 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38

La normativa actual que regula los juegos de azar aplica un impuesto sobre todos los premios , el cual deja a las personas con un monto menor al inicial obtenido.

En este caso, y según indica la Ley 20.630, al premio final se le aplica el impuesto del 31%, ya que se debe aplicar “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares). De esta manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se lleva el 27,9% del valor total.

Según lo establecido, los nuevos ganadores del Quini 6 sufrirán un descuento aproximado de $50 millones, por lo que terminaran embolsando cerca de $75 millones

quini-6.jpg El Quni 6 se desarrolla desde 1988 Biblioteca ámbito financiero.

Los resultados del Quini 6 del miércoles 27 de agosto

Tradicional del Quini 6

11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38

Hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevarán más de $ 125 millones cada uno.

La Segunda del Quini 6

11 - 00 - 35 - 15 - 01 - 19

El pozo quedó vacante con más de $ 2.213 millones.

La Revancha del Quini 6

45 - 24 - 44 - 32 - 23 - 33

El pozo quedó vacante con más de $ 1.402 millones.

Siempre Sale del Quini 6

05 - 07 - 02 - 16 - 33 - 06

Hubo 38 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 5 millones cada uno.

Qué es el QUINI 6 y cómo se juega

Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos. Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00′ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son: