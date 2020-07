Cerró el histórico bar La Rambla de Recoleta

La decisión la tomó Pablo Suárez, hijo de los fundadores del negocio y último dueño del emblemático y elegante restaurante, quien saturado por la crisis comentó que " no podía seguir manteniendo todo: expensas, luz, gas, cable y teléfono".

Más allá de que La Rambla pagaba los salarios con el programa ATP del gobierno, la situación para su dueño era insostenible.

"Con esta situación llegamos al final porque era insostenible poder mantener toda la carga de mantenimiento con el negocio cerrado", comentó Suárez en diálogo radial con Cadena 3.

Con esta situación llegamos al final porque era insostenible poder mantener toda la carga de mantenimiento con el negocio cerrado" (Pablo Suárez, dueño de La Rambla).

Además comentó emocionado que los 14 trabajadores del comercio le ofrecieron donar sus indemnizaciones para pagar los impuestos del local y evitar el cierre del bar. Pero no fue suficiente.

"Me quedé mal. Hay 14 familias en la calle, pero no es porque uno no quiera trabajar. Yo quisiera seguir, pero con esta cuarentena tan larga se hizo imposible", relató angustiado.

La Rambla: 57 años de historia

"La Rambla" se fundó en 1963. Nació como un emprendimiento familiar que comenzaron los padres de Suárez cuando llegaron al país desde La Coruña, España.

El bar, ubicadoa pasos del Hotel Alvear, era un sitio recurrente y elegido por varias personalidades destacadas que vivían en la Ciudad de Buenos Aires, como los escritores Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo que solían almorzar en el bar.

El pequeño cafetín también era frecuentado por empresarios, políticos y personajes de la farándula de distintas décadas y que quedará en la memoria de quienes hayan disfrutado de algún momento en él.