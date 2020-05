Lo expulsaron por bañarse durante una clase virtual

baño.JPG El joven decidió bañarse mientras veía una clase online. Twitter

Con esto en mente, el alumno preparó todo el equipo y se metió en la bañadera, pero olvido lo mas importante: apagar su camara. Pronto, toda la clase estaba observando como se bañaba y el único que parecía no darse cuenta era el joven.

Un compañero de cursada del joven no tardó en difundir lo que estaba sucediendo mediante un video.“Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave y no se como avisarle” se le escucha decir en el fondo.

Nelson E. on Twitter Un pibe se estaba bañando durante la clase online de Ambiental y dejó la cámara prendida, ahora lo van a sancionar jajajajaja

Cosas que pasan en la FIUBA — Nelson E. (@11NelsonE) May 5, 2020

El incidente no tardó en viralizarse en las redes sociales, generando fuertes críticas por parte de distintos usuarios que veían el hecho. El muchacho decidió salir a disculparse personal y públicamente: "Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora", contó a sus compañeros, en mensajes que fueron visualizados en redes sociales.

Sin embargo, no se le perdonó y terminó siendo echado de la cursada.