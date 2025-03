Revelan una confesión de José Luis Mangeri a 12 años del femicidio de Ángeles Rawson: "Estaba enceguecido"

“No puedo explicar. Yo ahora veo todo como que hubiera hecho otras cosas. Y si, después sí, pero en ese momento estaba enceguecido. Me pesaba. No vi que fue un accidente ”, confesó.

Pese a las afirmaciones del femicida, el expediente del caso señala que debajo de las uñas de Ángeles se encontraron rastros biológicos de Mangeri. Es decir, cuando el encargado intentó violarla ella se defendió como pudo para evitarlo.

En otro tramo del video, afirmó: “Después con la fiscal, yo pedí hablar con ella a solas y me dijo que no. En el momento en que ella se fue, todo ese tiempo, la Policía me decía que yo la había violado, que yo la había matado, que iba a ir preso de por vida, que iban a meter a Diana (su mujer) presa”.

Declaración Mangeri

El crimen de Ángeles Rawson

Ángeles Rawson, de 16 años, desapareció el lunes 10 de junio de 2013 cuando regresaba a su casa del barrio porteño de Palermo. Las cámaras de los edificios aledaños registraron el momento en el que la joven ingresó por la puerta principal del edificio donde vivía junto a su familia.

Al día siguiente su cuerpo fue hallado en un predio de la CEAMSE en el partido bonaerense de José León Suárez.

La detención de Mangeri se concretó tras verificarse que el encargado del edificio en donde vivía la adolescente presentaba unas heridas en su cuerpo, y se sospechaba que eran producto de la defensa de la joven. Además, Mangeri se quebró en su declaración ante la fiscal del caso.

En las jornadas previas a la sentencia, la fiscalía, a cargo de Fernando Fiszer y Sandro Abraldes, y la querella coincidieron en solicitar prisión perpetua para Mangeri, mientras que la defensa demandó la nulidad de los alegatos y de los pedidos de pena y, en consecuencia, la absolución de su cliente.

En sus últimas palabras ante el tribunal, el portero lanzó una frase que causó irritación y malestar entre los familiares de la adolescente, al llamar a Ángeles por el apodo que recibía en su círculo íntimo: "Soy inocente, no tuve nada que ver con la muerte de Mumi".