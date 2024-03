Rosario: asesinaron a balazos a un taxista y suspendieron el servicio para reclamar seguridad

A raíz del hecho, los taxistas realizan un paro

Los taxistas decretaron un paro en repudio del crimen. El titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), José Iantosca, dijo este miércoles en declaraciones que el crimen "es un mensaje para alguien" y no descartó que fuera para el gobierno provincial luego de las medidas de endurecimiento anunciadas contra los presos de "alto perfil" alojados en cárceles del territorio santafesino.

"Lo que más bronca te da era que era una licencia nueva, de un compañero que estaba trabajando por dos pesos", señaló el dirigente taxista y acotó: "Si me preguntan a mí, en caliente, el servicio nocturno no debería funcionar más. Me podría haber pasado a mí o a cualquiera. Pero económicamente no da para más, yo hace dos semanas que no salgo de noche, está muy feo todo. Lo que estamos viviendo es un mal sueño".

La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Patricio Saldutti. El relevamiento del lugar del hecho fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).