Rosario: atacaron a tiros una emisora de televisión y dejaron un mensaje mafioso

La secuencia de la agresión completa quedó filmada por las cámaras de seguridad y se ve como el agresor, tapado con un casco de moto, aparece enfrente al multimedio, comenzó a disparar y luego se escapó en un Volkswagen Up gris.

El ataque ocurrió en plena madrugada del lunes cuando no había un flujo continuo de personal de seguridad y personas en la calle por lo que no se registraron heridos. En el mismo edificio funcionan Canal 3, Radio 2, FM Vida, Frecuencia Plus y Rosario3.

"TVL manifiesta su preocupación por este ataque a un medio de comunicación así como por la situación en general que atraviesa la ciudad de Rosario, donde la violencia impone sus códigos y complica la vida cotidiana de las personas que la habitan", expresó en un comunicado la emisora.

En primera instancia la causa recayó sobre la unidad fiscal de Flagrancia, pero horas más tarde fue trasladada al fiscal Federico Rébola de la unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación.

Tras el ataque, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, del Frente Progresista, pidió que lo dejen "organizar las fuerzas en su territorio" y reclamó que le den a su ciudad "las herramientas para defenderse".

Asimismo le reclamó "acciones concretas" al Ministerio de Seguridad provincial. En tanto, señaló que se puso en contacto con el ministro de Seguridad de la Nación, Alberto Fernández.