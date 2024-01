Se suicidó Anabelia Ayala, expareja de un exjugador de Boca denunciado por violencia de género

“Este hdp (sic) de Junior Benítez la golpeaba, la obligaba a irse con él y ella no podía tener contacto con el exterior ya que él le hacía videollamadas 24/7, no la dejaba ni siquiera salir a comer al comedor con sus padres”, agregó Aldana en el posteo.

anabelia-ayala.jpg Anabelia Ayala, mostrando signos de violencia de género ejercida por Oscar Junior Benítez

Y continúo: “Ella el día de ayer, 1° de enero, decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este hdp le hacía. Hoy le toca a mi familia despedirla.... Ella no lastima a nadie, él la psicopateó (sic) por 5 años y ella no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este hijo de put* (sic) no juegue nunca más en ningún club”.

En enero, Ayala sufrió el episodio más violento con Benítez

Vale recordar que en enero de 2021, los padres de Anabelia encontraron Oscar Junior Benítez en su casa de Adrogué, en la habitación de su hija, rompiendo diferentes objetos y con un arma de fuego que luego utilizó para amenazar de muerte a Juan Carlos Ayala, su exsuegro, consigna LN.

Según fuentes oficiales, las primeras denuncias se habían efectuado en 2019, cuando el jugador militaba en el fútbol mexicano, y luego continuaron durante su desembarco en Atlético Tucumán en 2021.

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de forma anónima, gratuita y voluntaria en la línea 135. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable.

La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.