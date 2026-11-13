¿Aumenta el bono de ANSES en 2027? Qué dice la Ley de Presupuesto

Después de tanto tiempo sin cambios, los jubilados esperan saber qué pasará con este dinero extra durante el próximo año.

El futuro del bono de ANSES vuelve a generar dudas entre los jubilados y pensionados de cara a 2027.

El bono extraordinario que paga ANSES a los jubilados y pensionados con menores ingresos vuelve a estar en discusión de cara a 2027. Después de varios años sin cambios en su valor, el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno permite conocer qué fondos se destinarían a mantener esta ayuda durante el próximo año.

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La definición es importante para millones de beneficiarios que necesitan ese dinero para completar sus ingresos mensuales. Aunque el Ejecutivo ya incluyó recursos en sus previsiones, todavía quedan decisiones pendientes sobre los pagos que comenzarán en enero.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla mantener el bono extraordinario en $70.000 , sin establecer ningún aumento para el comienzo del año. De esta manera, el refuerzo conservaría el mismo importe que se paga desde marzo de 2024, pese a la suba acumulada de los precios.

El bono extraordinario mantiene el mismo valor desde marzo de 2024, mientras que las jubilaciones reciben aumentos mensuales.

La diferencia está en que las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses mediante la fórmula de movilidad, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. En cambio, el adicional no tiene un mecanismo automático de ajuste, por lo que su valor depende de las decisiones del Gobierno.

Por ahora, el pago correspondiente a enero de 2027 no está confirmado. La inclusión de fondos en el Presupuesto permite prever su continuidad, pero el Ejecutivo deberá definir las condiciones para entregarlo mediante la normativa correspondiente.

Jubilados y pensionados: qué grupos cobrarían el refuerzo el próximo año

Si el Gobierno mantiene las condiciones actuales, el beneficio seguirá destinado a quienes perciben los haberes previsionales más bajos. Los posibles destinatarios son:

jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM

beneficiarios de Pensiones No Contributivas, incluidas las destinadas a madres de siete hijos y las contempladas por invalidez o vejez

jubilados y pensionados que superan la mínima, pero cumplen los requisitos para recibir un importe proporcional

Quienes cobran la jubilación mínima podrían acceder a los $70.000 completos, mientras que aquellos que perciben un haber superior recibirían una suma menor, hasta alcanzar el límite de ingresos establecido para ese mes.

En todos los casos, la continuidad de estas condiciones dependerá de las disposiciones que se aprueben para 2027. Los montos de las jubilaciones también cambiarán con los próximos aumentos por inflación, por lo que todavía no es posible determinar cuánto cobrará cada beneficiario en enero.

Los jubilados que cobran los haberes más bajos podrían seguir recibiendo el refuerzo durante el próximo año. MDZ

Los números del Presupuesto: cuánto dinero destina Nación a las partidas previsionales

El proyecto presentado por el Gobierno de Javier Milei contempla $102 billones para el pago de prestaciones previsionales durante 2027. Esta cifra incluye jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas, además de los recursos necesarios para financiar los refuerzos extraordinarios.

De ese total, $3,9 billones estarían destinados al pago de bonos, una cantidad prácticamente igual a la estimada para 2026. Los $98,1 billones restantes se utilizarían para cubrir los haberes habituales de los beneficiarios del sistema.

Por otra parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas y semicontributivas de ANSES aumentaría un 2,5% en términos reales durante 2027. Esto representa una mayor asignación de recursos para estas prestaciones, pero no significa que cada jubilado vaya a recibir un incremento de ese porcentaje.

Las estimaciones también contemplan una reducción en la cantidad de jubilados, pensionados y retirados, que pasarían de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones el próximo año. La diferencia sería de aproximadamente 79.000 beneficiarios.