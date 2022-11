La tiktoker "vaga" consiguió trabajo y se gastó todo el sueldo en algo insólito

"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, remarcó en el video.

El pedido de la joven se volvió furor en red social china. De hecho, el vídeo posee 22 millones visualizaciones al día de hoy. No obstante, en los últimos días la joven volvió a referirse sobre el tema y reconoció que tras su video viral recibió una oferta laboral por parte de una clínica de Uruguay para hacer una publicidad, donde replicó la escena del TikTok que estuvo en el centro de la polémica, detalló Crónica.

Cómo consiguió el trabajo

“Resulta que una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir: ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir: ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo”, destacó la mujer.

Y explicó que por su actuación, la clínica uruguaya le pagó 500 dólares. Ese dinero que ganó lo gastó en un nuevo celular de alta gama. “Me compré un iPhone, estoy esperando que me llegue. Viene por correo”, indicando la tiktoker, que además de esta contratación, ha estado ganando dinero a través de las redes sociales, ahora está produciendo para Twitch.

Por su parte, debido al impacto de difusión que tuvieron los videos, de unos 30 segundos que publicó Lorenzetti, los usuarios de las redes comenzaron a cuestionarse si es verdad o, por el contrario, tan solo es contenido de humor. “Es verdad, es mentira, es chiste, pero si querés no es chiste”, les respondió la tiktoker.

Ante el comentario de un usuario, que aseguraba que "era mantenida" por sus seguidores, la tiktoker de 33 años refutó esa ida. “‘Ahora te estamos manteniendo entre todos, me dicen’. Por hacerte viral ahora vivís de las redes sociales. Están todos locos si piensan que es así de fácil. Mi ingreso principal actualmente es Twitch, soy streamer y antes vivía de YouTube, Antes era youtuber, pero me empezó a ir mal”, sentenció.

Por último, este último vídeo de la influencer se viralizó en la plataforma. Actualmente cuenta con 2.2 millones de visualizaciones, más de 122 mil me gusta y cerca de 1800 comentarios de los usuarios, quienes dejaron sus reacciones sobre el presente de la tiktoker.