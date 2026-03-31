Tiroteo en la escuela de Santa Fe: el fiscal detalló paso a paso cómo ocurrió el ataque

El fiscal a cargo de la causa reconstruyó la secuencia del ataque y aportó nuevos detalles clave sobre lo ocurrido dentro del colegio.

El fiscal Carlos Vottero reconstruyó la secuencia del ataque y aportó detalles clave sobre la mecánica del tiroteo.

El fiscal regional Carlos Vottero reconstruyó la secuencia del ataque armado en una escuela de San Cristóbal , detalló cómo actuó el agresor dentro del establecimiento y aportó precisiones clave sobre la mecánica del hecho , en una investigación que ya permitió descartar versiones iniciales y confirmar datos centrales del tiroteo.

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En medio de la conmoción que atraviesa la ciudad, el fiscal explicó que el hecho no ocurrió en un único punto , sino que se desarrolló en distintos sectores del establecimiento y a lo largo de varios segundos. Para ello, se realizaron peritajes en la escena primaria y en todo el recorrido del atacante.

Tras el análisis forense, Vottero declaró en Radio Mitre: “Tenemos certeza respecto del arma utilizada. Es una escopeta calibre 12/70 de dos caños superpuestos. Se habrían efectuado cuatro disparos”.

Además, el investigador desmintió una de las versiones que había circulado en las primeras horas: el arma no fue trasladada en un estuche de guitarra. Según confirmó, el adolescente la llevó oculta dentro de su mochila escolar junto con un cinturón portacartuchos.

La Escuela N° 40 de San Cristóbal, escenario del ataque que dejó un alumno muerto y varios heridos.

La secuencia comenzó en un baño del colegio , donde el agresor ensambló el arma, se colocó los cartuchos y se preparó para iniciar el ataque.

Los disparos y la muerte de Ian

La reconstrucción oficial indica que el primer disparo se produjo dentro del baño, donde se encontraban al menos tres alumnos. La dispersión de los perdigones dejó varios heridos, entre ellos Ian, de 13 años.

El segundo disparo ocurrió a pocos metros de la puerta, cuando el joven intentaba escapar. Ese impacto fue el que provocó su muerte, de acuerdo con los datos preliminares de la investigación.

video tiroteo santa fe, corrida Un portero del colegio logró reducir al atacante en el momento en que recargaba el arma.

Luego, el atacante recargó la escopeta y efectuó otros dos disparos desde un ventanal hacia el patio externo, aunque en ese momento no hubo más personas heridas.

La intervención clave que frenó el ataque

El episodio se interrumpió cuando un trabajador de mantenimiento del colegio, Fabio Barreto, aprovechó el momento en que el agresor recargaba el arma y logró reducirlo.

Barreto, quien se desempeña como portero, relató cómo fue ese instante: “Me apuntó, pero no llegó a gatillar”.

Según detalló el fiscal, el adolescente no opuso resistencia al ser inmovilizado y fue retenido en el lugar hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. La reconstrucción judicial coincide con los testimonios del personal que intervino.

La situación judicial del menor

El joven fue trasladado horas después a un centro especializado para menores en conflicto con la ley, donde permanece bajo supervisión. En una audiencia reciente se resolvió que continúe alojado allí hasta la audiencia de atribución de cargos prevista para el viernes.

Vottero explicó que, al tratarse de un menor no punible, el proceso no contempla sanciones penales tradicionales, sino medidas de protección para todas las partes involucradas. En ese sentido, anticipó que la fiscalía buscará evitar que el adolescente regrese a San Cristóbal.

tiroteo santa fe, san cristobal El adolescente fue trasladado a un centro especializado mientras avanza la causa judicial.

Además, aunque recientemente se aprobó una ley que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, la norma entrará en vigencia recién en septiembre, por lo que no se aplicará en este caso.

Un hecho excepcional que conmociona al país

El fiscal subrayó la gravedad y excepcionalidad del episodio al señalar: “Lo que no ha ocurrido nunca, y como vos bien reiterás, esto es a nivel nacional, son hechos excepcionales. Tenemos el antecedente del caso de Carmen de Patagones.”

Mientras la investigación avanza, la comunidad de San Cristóbal atraviesa horas de profundo dolor y se prepara para despedir a Ian Cabrera. El impacto del ataque aún resuena en la ciudad, que intenta asimilar lo ocurrido dentro de la Escuela N° 40.