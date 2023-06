Tras el polémico aterrizaje, renunció el piloto del avión presidencial

Sin embargo, luego de presentar este pedido de disculpas, este miércoles comunicó que dejaría su cargo: "Sr. Secretario General de la Presidencia, me dirijo a usted con el propósito de poner a su disposición formalmente mi renuncia al cargo de Director General de Logística de la Secretaria General de la Presidencia que actualmente desempeño. Ha sido una decisión cuidadosamente considerada, y me gustaría expresar mi profunda gratitud por la oportunidad que se me ha brindado de servir al Estado Nacional en dicha posición".