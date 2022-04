Fue a la UADE con una remera antikirchnerista y generó polémica en las redes

Florencia Ravelo Niglia subió la foto a su perfil de Twitter, donde supera los 4.000 seguidores, junto al texto: “La batalla cultural hay que darla en todos lados. Hoy me vine a la facu con mi nueva remera favorita”, y rápidamente fue viral.

https://twitter.com/florenciaravelo/status/1519675709815353344 La batalla cultural hay que darla en todos lados. Hoy me vine a la facu con mi nueva remera favorita pic.twitter.com/BVn4A0x6st — Florencia Ravelo Niglia (@florenciaravelo) April 28, 2022

De inmediato, su tuit se llenó de comentarios de apoyo y críticas por su remera y su particular comentario. Por la mañana del viernes, el tuit ya cosechaba más de 5.000 “me gusta” y miles de comentarios y retuits.

Tras la polémica generada en las redes, Ravelo Niglia apeló nuevamente a su cuenta de Twitter para responder algunas críticas.

“1) Era un chiste, la batalla cultural la doy en la radio, en mi contenido en instagram, y en los encuentros que armo presenciales. 2) Me gusta Barassi, y lo de la remera es un sticker que vivo usando. 3) Sí hay kirchneristas en la Uade”, escribió.

Y finalmente remató: “Lo de que vivo sola y me parto el lomo laburando no vale la pena que me lo ponga a explicar”.