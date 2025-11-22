Un foco de incendio se reactivó en el Polígono Industrial Spegazzini, a una semana de la feroz explosión en Ezeiza

A una semana de incendiarse el Parque Industrial Carlos Spegazzini, se reactivó un foco de fuego. Fuentes sostuvieron que los bomberos no podían ingresar debido a la clausura de la zona a raíz de la investigación.

Se trata de un galpón al lado de una empresa que se incendió la semana pasada.

Un foco del incendio que azotó hace una semana al Polígono Industrial Spegazzini , Ezeiza, se reinició este sábado en un sitio al lado de la empresa Logischem , donde se generó la explosión.

“Se reinició un foco de incendio en este momento. Se está quemando un galpón al lado de la empresa que explotó. No sabemos a quién pertenece, pero sería un depósito que esa firma utiliza para guardar parte de su producción”, relató este mediodía a LA NACION el propietario de la empresa Bahiense Santiago Fiore.

Esta compañía de aditivos alimentarios —una de las más afectadas por el siniestro— se encuentra pegada al punto que volvió a arder y a unos 150 metros de Logischem, la firma de acopio y logística de productos químicos en donde se desencadenó el fuego y el estallido hace ocho días.

Fiore denunció que, mientras el nuevo foco avanza, los bomberos y Defensa Civil permanecían en la entrada del predio sin poder ingresar. “Necesitan una orden y no podemos ubicar a la fiscal. Estamos llamando al 911 y nadie nos responde. No sé qué pretenden, ¿que explote de vuelta para dejarlos entrar?”, cuestionó el hombre.

“El fondo del predio de ellos —Logischem— da con nuestro fondo”, agregó. “En nuestra empresa está trabajando peritaje de la compañía de seguro, pero ya sabemos que hay que hacerla prácticamente de vuelta”, explicó.

Explosión e incendio en Ezeiza: arrancaron las pericias y declararon siete testigos

Luego de la explosión e incendio de un depósito del polo industrial de Ezeiza, el pasado viernes, este lunes comenzaron los peritajes para determinar las causas del siniestro. A tres días del hecho, el fuego sigue activo.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se había demorado porque las llamas y el humo impedían el acceso de los investigadores.

Hasta donde se había conocido, al menos siete testigos declararon ante la fiscalía. Tras el derrame, los brigadistas y bomberos reportaron llamas en el piso, compatibles con la presencia de un combustible que habría corrido por el suelo, lo que alimenta la hipótesis de que no fue solo un incendio por accidente, sino que el disparador de la tragedia podría haber sido una fuga.