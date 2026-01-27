Escándalo en un bar de Mar de Ajó: una moza estalló y denunció "ratas, comida vencida y explotación laboral" + Seguir en









El hecho ocurrió en un conocido bar del Partido de la Costa. El video del momento, capturado por los propios clientes, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Una moza estalló y denunció "ratas, comida vencida y explotación laboral" en un bar de Mar de Ajó.

Un momento insólito y repleto de tensión se vivió en un conocido bar del Partido de la Costa. Una empleada decidió romper el silencio en medio del salón lleno de comensales y denunció a los gritos graves irregularidades bromatológicas y explotación laboral. Además, instó a los clientes a retirarse sin pagar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió en el local "El Selfie Bar de la Costa", ubicado en la calle Irigoyen al 200. El video del momento, capturado por los propios clientes, se viralizó rápidamente en redes sociales.

La denuncia de la empleada del bar En las imágenes se observa a la trabajadora parada entre las mesas, enumerando una lista de acusaciones contra los propietarios. "Este lugar es un lugar de explotación", comenzó diciendo, para luego lanzar fuertes advertencias sobre la higiene: "La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas".

video bar mar de ajo Tras esto, detalló las prácticas con las bebidas y los alimentos: "A las cervezas vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día". Además, aseguró que en el fondo del local se acumulan "bolsas llenas de basura y residuos de toda la semana".

Por otro lado, expuso la precarización salarial que sufriría el personal. "A las mozas se les paga 15.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo", reclamó.

Antes de retirarse, la empleada se dirigió a una de las cámaras de seguridad increpando al presunto dueño y recomendó a los turistas: "Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto". La respuesta del bar Tras la repercusión del escrache, la administración de El Selfie Bar de la Costa emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente los dichos de la ex empleada. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron desde el comercio. Aseguraron que trabajan hace más de 10 años "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad". Finalmente, advirtieron que el caso ya está en manos de sus "asesores legales" por tratarse de dichos "malintencionados" que buscan dañar una fuente de trabajo.