Violencia en una escuela de La Plata: un exalumno golpeó a estudiantes y atacó a una preceptora

Un video registró el momento del episodio. El hecho ocurrió en el Colegio Normal 2 de la ciudad de las diagonales.

Una violenta pelea entre alumnos y la entrada de un joven ajeno a la institución provocaron caos en el Colegio Normal 2 de La Plata , ubicado sobre Diagonal 78 entre 4 y 5 , durante la mañana del martes. En los videos que circularon posteriormente se observa el momento exacto en que comenzó la agresión .

Allí varios estudiantes intercambiaron golpes de puño y patadas dentro del establecimiento, mientras una preceptora intentaba intervenir para frenar el enfrentamiento. La docente terminó herida tras ser empujada en medio del disturbio.

Según informó el medio local 0221, el conflicto se originó en el patio cerrado del colegio , cuando una discusión entre jóvenes escaló hasta la violencia física. Entre los protagonistas se encontraba un alumno de sexto año y un exestudiante recientemente expulsado , identificado por testigos como el joven que vestía una campera blanca .

De acuerdo con los testigos, el exalumno intentó alejarse del lugar, pero fue interceptado por otro estudiante que lo atacó con violencia. En cuestión de segundos, la pelea se descontroló y se sumaron más jóvenes.

La preceptora, vestida con una camisola marrón , intentó separarlos, pero al sujetar a uno de los chicos cayó al piso arrastrada por la fuerza del otro.

La Plata pelea La violenta pelea en el colegio de La Plata. Archivo

El impacto le provocó una herida cortante en la frente, lo que generó alarma entre sus compañeros y los alumnos presentes.

En una de las imágenes que se difundieron, se ve a la mujer tendida en el suelo, asistida por personal del colegio y varios estudiantes. La sangre visible en su rostro reflejaba la gravedad del golpe, mientras los docentes trataban de contener la situación hasta la llegada de ayuda.

Los reclamos de los padres

Luego del episodio, madres y padres de alumnos manifestaron su preocupación por la creciente violencia escolar en el establecimiento. Una madre declaró: “La violencia en el Normal 2 es cada vez peor”, y agregó que su hija tiene miedo de asistir a clases por temor a nuevos enfrentamientos.

La mujer pidió la presencia permanente de la Policía en los horarios de entrada y salida, y exigió medidas concretas por parte de las autoridades. “Necesitamos presencia policial y que esto se haga público”, remarcó.

Según se dio a conocer, la directora del colegio no avisó de inmediato a la Policía Bonaerense, lo que generó fuertes críticas de los familiares. El personal docente, ante la magnitud de los hechos, solicitó la intervención policial y una respuesta institucional urgente. No obstante, no se radicó una denuncia formal sobre el incidente.

Desde el propio establecimiento educativo, algunos trabajadores señalaron a El Día de La Plata: “Hay chicos que sufren amenazas por parte de otros, es una locura, y lo único que hacen las autoridades es justificar las faltas”.

Otro hecho de violencia escolar en Neuquén

Un episodio similar ocurrió el lunes pasado en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús, en Neuquén, donde el padre de un alumno ingresó al establecimiento y agredió físicamente a un joven de 17 años, compañero de su hijo. El conflicto se originó por un video publicado en TikTok.

Según contó Ariel, el padre del chico agredido, todo comenzó cuando una pareja se acercó para hablar sobre un video tipo “Ping Pong” en el que los adolescentes intercambiaban preguntas y respuestas. El hijo de la pareja se sintió ofendido por cómo aparecía en la grabación y lo consideró una burla.

Aunque los involucrados eliminaron el video y ofrecieron disculpas, el problema escaló. “El tema ya estaba resuelto”, aseguró Ariel en diálogo con LM Neuquén, pero el padre del otro joven irrumpió en la escuela y lo atacó.

“A las ocho de la mañana dejé a mi hijo menor en primaria y fui a buscar al mayor a la secundaria. En ese momento, se me acercó una pareja que me preguntó si era el padre de mi hijo y me plantearon que querían hablar sobre un problema que su hijo había tenido con el mío”, relató Ariel.

Cuando el adolescente ingresó al colegio, el otro padre lo identificó, lo golpeó en el abdomen y trató de alcanzarlo en la cara, aunque el chico logró cubrirse con la mochila. Testigos afirmaron que el agresor incluso tomó un palo antes de retirarse en su vehículo.

“No podemos sentirnos seguros. Un adulto entró, agredió a un chico y se fue sin consecuencias. Como padres, reclamamos que se investigue. Hoy fue mi hijo, mañana podría ser cualquier otro”, concluyó el hombre.