Viral: el método que "no falla" para enamorar a la persona que te gusta

La clave es no detenerse demasiado en ninguno de los tres puntos . Además, hay que procurar no mostrar desagrado en ninguno de ellos. Si nos detenemos demasiado en la boca, la otra persona puede pensar que le quedó alguna mancha de algo y por eso le miras tanto.

parejas.jpg

Y no hay mucho más. Según los influencers de las redes sociales con este truco es suficiente para hacer que la persona que te gusta se enamore perdidamente de ti. Simplemente con mirar a esos tres puntos alcanza.

Contacto visual, la clave para el interés

Facilitar el contacto visual ya de por sí es una demostración de interés que hasta puede ser la señal necesaria de que quieres besar a la otra persona. Pero lo cierto es que no es infalible, así que hacerlo con tu proximity crush del tren o del colectivo, no te asegura que vaya a pasar nada. No existe ningún estudio científico que pueda verificar nada de esto, por mucho que TikTok diga que "es infalible".

Espec Cannes_opt.jpeg cerrar los ojos. Ana Torrent, quien fue la niña de “El espíritu de la colmena” y “Cría cuervos”, en el nuevo film de Víctor Erice tras 50 años.

Igualmente es cierto que facilita el contacto visual, demuestra interés y puede mejorar la conexión si hacemos caso a la psicología y al lenguaje corporal. Más aún si se hace de forma natural. Pero como ocurre con cualquier técnica para coquetear: no funcionan si a la otra persona no le interesas o si no son compatibles.