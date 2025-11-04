Volcó una combi con 12 pasajeros en la Ruta 12 a la altura de Ceibas

El vehículo se dirigía desde Buenos Aires hacia Federación. Gendarmería Nacional implementó tránsito asistido en ambas manos durante la mañana.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la Ruta 12, a la altura de Ceibas.

Volcó una combi con 20 pasajeros en la Ruta 12 y, pese al impacto, no hubo heridos graves. El siniestro ocurrió poco antes de las 6 de la mañana de este martes, a la altura de Ceibas , cuando el vehículo que se dirigía desde Buenos Aires hacia la ciudad entrerriana de Federación perdió el control y terminó sobre el cantero central.

Las 20 personas que viajaban en la combi (18 adultos y dos menores) fueron trasladadas al hospital Eva Duarte de Ceibas , donde recibieron atención médica preventiva. Todos los pasajeros fueron revisados para descartar posibles traumatismos leves.

El vehículo quedó volcado entre la línea de guardarrail y la protección de la boca de tormenta , en la curva del cantero central, a escasa distancia del acceso a Ceibas y del inicio de la Ruta Nacional 14. Bomberos Voluntarios de Ceibas trabajaron en el lugar junto a personal de salud y efectivos de Gendarmería Nacional.

A raíz del siniestro, se resolvió implementar tránsito asistido en las dos manos de la Ruta 12 , a cargo de Gendarmería Nacional , hasta que finalizaron las tareas de remoción del vehículo y limpieza del asfalto.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito se mantuvo fluido pero con demoras intermitentes, mientras las autoridades realizaban peritajes para determinar las causas del vuelco. Hasta el momento, no se reportaron otros vehículos involucrados en el hecho.

El episodio generó preocupación entre los viajeros que se dirigían hacia el norte entrerriano, aunque las autoridades confirmaron que todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro.

Hace apenas unos días, un accidente registrado en la misma zona

El vuelco de esta mañana se suma a otro siniestro ocurrido apenas unos días atrás en la misma zona de la Autovía N°12, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la peligrosidad del tramo cercano a Ceibas.

accidente ruta 12

El pasado sábado, un Renault Symbol que viajaba desde Buenos Aires hacia Entre Ríos volcó en el kilómetro 157, también sobre el cantero central. En el vehículo se desplazaban cinco personas: una mujer de 52 años que conducía, un hombre mayor y tres menores de edad.

Afortunadamente, no se registraron heridos en ese hecho, aunque ambos episodios ocurridos con pocos días de diferencia ponen en foco las condiciones de seguridad vial del sector.