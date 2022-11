WhatsApp: importante aerolínea de bandera alerta estafas

Embed Aviso a los pasajeros: en los últimos días hemos detectado un elevado número de alertas respecto a concursos falsos y sorteos para volar Iberia, que circulan especialmente a través de Whatsapp y que son un fraude. 1/ — Iberia (@Iberia) November 5, 2022

WhatsApp, la red de mensajería más popular del mundo, suele ser un blanco fácil por el que los estafadores y "piratas informáticos" suelen movilizar diferentes estrategias para engañar a los usuarios. Así como también apuntan a robar sus datos personales.

En este caso, el último intento de estafa por el que Iberia se vio obligada a salir a repudiar mediante sus redes sociales se trata de una supuesta oferta ligada a un regalo o sorteo bajo la excusa del próximo Black Friday que se avecina.

Es por eso que, en caso de que estés planeando tomar un vuelo próximamente, desde Iberia aconsejan aprovechar las ofertas que pueden llegar a estar publicadas en su página oficial y no guiarse por estas cadenas de WhatsApp que se destacan por su desconfianza.

¿Cómo evitar estas estafas?

Para no caer en estas falsedades, desde Iberia aconsejan a los usuarios que, en caso de recibir vía mensaje alguna de estas supuestas ofertas, las denuncien inmediatamente. Además, dijeron que, “por regla general, no entren nunca a ningún dominio que no sea de Iberia”. Es decir, para ver posibles ofertas o descuentos en vuelos de la aerolínea, lo mejor es revisar la plataforma oficial.

Por WhatsApp suelen distribuirse constantemente estafas de todo tipo. Es por eso que lo mejor que podes hacer es nunca entrar en ningún enlace de contactos desconocidos ni mucho menos responder mensajes de personas que no forman parte de tu agenda de contactos. Ya que, en algunos casos, puede ser un intento de robo de cuenta.

