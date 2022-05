WhatsApp Plus: las novedades de la nueva actualización

Whatsapp imagen.jpg

Para poder disfrutar de estos avances es necesario descargar la aplicación Whatsapp Plus y el widget que se sincroniza con la misma, LivePic. Una vez descargadas desde Google Play o Play Store ambas aplicaciones, deberás seguir los pasos de creación de cuenta y verificación. Después de completar eso, ya va estar todo listo para que empieces a disfrutar todas las novedades.

En la nueva actualización también se incluyeron mejoras del software. Por ejemplo, no saldrá más la notificación de "Aplicación no responde" en Android 11 y 12. Cabe destacar que una de las funciones que en los últimos días más llamó la atención entre los usuarios de la aplicación original fue la inclusión de las reacciones a los mensajes. Esa función está habilitada para WhatsApp Beta pero todavía no se encuentra disponible para Whatsapp Plus.

Algunas de las ventajas de WhatsApp Plus: