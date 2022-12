Xbox acuerda con Nintendo la llegada de Call of Duty.

phil spencer xbox microsoft Redes

En la misma serie de tweets el CEO de Xbox también anunció que Call of Duty llegará a Steam al mismo tiempo que a Xbox. Esto también depende de que se complete la compra de Activision Blizzard que actualmente está pasando por las agencias reguladoras.

Spencer no especificó en que año se esperá que el primer Call of Duty publicado por Microsoft llegue a una plataforma de Nintendo. En una entrevista con el Washington Post, el ejecutivo declaró que, teniendo en cuenta que el trato podría sellarse en junio de 2023 (en caso de no ser bloqueado), habrá que esperar ya que en ese momento recién comenzarían a desarrollar la adaptación a otras plataformas.

"Una vez que agarremos el ritmo, nuestro plan es que cuando salga un nuevo Call of Duty en PlayStation, Xbox y PC, al mismo tiempo salga en Nintendo", destacó Spencer y sumó que planean usar su experiencia con Minecraft para trabajar en proyectos a largo plazo y multiplataforma como puede ser Call of Duty.

En la misma entrevista, Spencer dijo que Sony no quiere sentarse a negociar un mismo trato a 10 años para PlayStation. Segun el CEO de Xbox, Sony se reune con los reguladores más que ellos para tratar de impedir el trato.

Call of Duty en el centro de la discusión por la compra de Activison Blizzard

Actualmente, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se encuentra en investigación por Agencia Reguladora de Competencia y Mercado del Reino Unido. Sony, dueña de PlayStation y principal competidora de Xbox, plantea que Microsoft podría volver Call of Duty un exclusivo de Xbox. De esta manera, empujaría a los usuarios a dejar PlayStation, algo que Xbox aprovecharía para aumentar sus precios y dañar a desarrolladores independientes en consecuencia.

El compromiso con Microsoft y Steam, busca plantearle a las agencias que la acusación de PlayStation no es el caso. La adquisición de Activision ya fue aprobada por Arabia Saudita y Brasil. El Reino Unido deberá dar su decisión final antes del primero de marzo de 2023.