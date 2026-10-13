Javier Milei viaja a EEUU con una agenda centrada en inversiones + Agregar ámbito en









El Presidente partirá este martes rumbo a Washington para cumplir una agenda de tres días que incluye reuniones con empresarios, una exposición en la Cámara de Comercio estadounidense y la participación en un evento sobre antisemitismo. La secretaria general de la Presidencia se sumará a la comitiva oficial.

Javier Milei inicia este martes un nuevo viaje a Estados Unidos. Presidencia

El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche a Estados Unidos para cumplir una agenda de tres días en Washington, en lo que será su quinta visita al país norteamericano en lo que va de 2026. El mandatario participará de encuentros con empresarios, recibirá reconocimientos y expondrá ante la Cámara de Comercio estadounidense sobre el rumbo económico de la Argentina.

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La comitiva presidencial, que completan la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, partirá a las 23 del martes y llegará a Washington el miércoles por la mañana. Entre las primeras actividades previstas figura un encuentro con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, vinculado con los sectores de tecnología y entretenimiento móvil. Milei también se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las figuras de la industria petrolera estadounidense. La agenda apunta a reforzar los contactos con inversores y referentes empresariales, con especial atención en las oportunidades que el Gobierno busca promover en la economía argentina.

El miércoles por la noche, el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global. El jueves expondrá en la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el lema “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y será distinguido con el premio “Global Champion of Free Enterprise”, por su defensa de la libre empresa y la libertad económica. Más tarde, asistirá a una actividad de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en la Embajada argentina en Washington. El regreso está previsto para la noche del jueves, con llegada a Buenos Aires el viernes por la mañana.

Javier Milei partes este martes rumbo a Estados Unidos. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá una agenda internacional propia. Entre el martes 13 y el viernes 17 participará de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia. De este modo, los principales referentes del Gobierno estarán repartidos entre distintas agendas internacionales y las negociaciones políticas que continuarán en Buenos Aires, en un tramo del año en el que la Casa Rosada busca sostener el programa económico y preparar el terreno legislativo para 2027.

Milei viaja a Estados Unidos como invitado de honor de la derecha hispana y suma otra escala internacional El presidente Javier Milei viajará a Washington para participar de la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, donde fue anunciado como invitado de honor y tiene previsto brindar un discurso. Será su viaje número 20 a Estados Unidos desde que fue electo y el 19 desde que asumió la Presidencia, en una nueva visita que vuelve a poner en primer plano su vínculo político con el espacio republicano y los referentes de la derecha internacional.

La gira se producirá pocas semanas después de la visita del mandatario a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la antesala de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. La frecuencia de los viajes vuelve a poner bajo la lupa los costos de los desplazamientos presidenciales: un relevamiento basado en pedidos de acceso a la información pública presentados por el diputado Nicolás Trotta estimó gastos por $1.600 millones en combustible y viáticos, además de u$s2,9 millones en alojamiento y vuelos privados. Tras Washington, Milei tiene previsto viajar a España el 19 de octubre, antes de una recorrida por proyectos mineros en Catamarca.